Huang için 130 bin imza: "Adil yargılama istiyoruz"

ABD'de teknoloji şirketlerinin liderleri, gündemi ilgilendiren dikkat çekici adım atarak Huang için bir araya geldi.

Aralarında Musk'ın da bulunduğu ve ülkenin önde gelen birçok teknoloji şirketinin üst düzey yöneticilerinin de katıldığı imza kampanyasıyla Huang'ın görevine iadesi talep edildi.

Musk, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından "Jensen'in görevine iade edilmesi için imza kampanyası başlatıldı ve ben de buna katılıyorum." ifadesini kullandı.

"Jensen'la Dayanışma" etiketiyle aynı adlı web sitesinde başlatılan imza kampanyasında, bugün itibarıyla 130 binden fazla imza toplandı.

Nvidia yönetim kuruluna hitaben yazılan açık mektupta, Huang'ın kurucu ortağı olduğu şirketi 33 yıl boyunca yönetmiş olmasına rağmen yeterli hukuki süreç izlenmeden görevinden uzaklaştırılmış olabileceğine dair endişeler dile getirildi.

Mektupta, bağımsız bir soruşturma ile gerçekler ortaya çıkarılana kadar yönetim kurulunun Huang'ı görevine iade etmesi, kendisine cevap verme fırsatı verecek adil bir duruşma düzenlemesi ve bu sürecin kamuoyu önünde açık yapılması istendi.

Mektupta, "Sadece şüphe veya bir bağlantının varlığı, Jensen'ın liderliğini sona erdirmek için yeterli bir gerekçe değildir. Jensen, linç adaleti değil, adil bir yargılama sürecini hak ediyor." ifadesine yer verildi.

Olay



Nvidia Yönetim Kurulu, 8 Kasım'da, Jensen Huang'ın yabancı istihbarat faaliyetinin hedefi olduğuna ilişkin haberlerin ardından bağımsız soruşturma başlatıldığını duyurmuştu.

Soruşturma, Huang'ın, Pekin yönetimine bilgi aktardığı öne sürülen Çinli iş insanı Alice Huang ile yakın ilişkisi bulunduğuna ilişkin haberlerin ardından başlatılmıştı.

Bunun üzerine Nvidia, Huang'ın, başkanlık, üst yöneticilik ve yönetim kurulu üyeliği görevlerinden derhal geçerli olmak üzere ayrıldığını, şirketin başkan yardımcısı ve finans direktörü Colette Kress'in geçici CEO olarak atandığını bildirmişti.