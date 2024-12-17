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  • '185 bin lira limiti, kuyumcuyu zorda bırakıyor, kamu spotu istedik'

'185 bin lira limiti, kuyumcuyu zorda bırakıyor, kamu spotu istedik'

Ankara Kuyumcular Odası Başkanı Timuçin Sönmez, "2024'te yatırım için altın alımlarında tavan olmasına karşın işçilikli ürün ve mücevher satışında yaklaşık yüzde 30 azalış oldu" dedi.

17 Aralık 2024 | 14:54
'185 bin lira limiti, kuyumcuyu zorda bırakıyor, kamu spotu istedik'

Ankara Kuyumcular Odası Başkanı Timuçin Sönmez, yurt içinde ve dışında kuyumculuğu etkileyen birçok faktör bulunduğuna da dikkati çekerek, "2024'te yatırım için altın alımlarında tavan olmasına karşın işçilikli ürün ve mücevher satışında yaklaşık yüzde 30 azalış oldu" dedi.

Sektöre ilişkin gelişmeleri AA muhabirine değerlendiren Sönmez, Hazine ve Maliye Bakanlığı ve Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) yetkilileriyle zaman zaman görüştüklerini ve fikir alışverişinde bulunduklarını dile getirdi. MASAK ekibiyle yapılan son toplantıda Türkiye genelinde eğitim çalışması başlatılmasının kararlaştırıldığını anlatan Sönmez, MASAK'a dair sektörün farkındalığını artırmayı amaçladıklarını ifade etti.

'KAMU SPOTLARI YAPMALARINI İSTEDİK'

Sönmez, vatandaşların 185 bin liranın üzerindeki altın alımlarında bazı bilgileri kuyumcularla paylaşmaları gerektiğini belirterek, şunları kaydetti: "Zaman zaman esnafımız ve vatandaşlarımız bu konuda karşı karşıya kalıyor. O kadar çok belge isteyince vatandaşlar da tedirgin oluyor. Bu nedenle MASAK yetkililerinden kamu spotları yapılmasını istedik. Yeni belirlenen sınır sonrasında da afişleri kuyumculara asmayı planlıyoruz."

Verginin kutsal olduğunu ve bu anlamda denetlenmekten kaçınmadıklarını dile getiren Sönmez, "Mutlaka denetlemelerin yapılması gerekiyor. Kuyumcuların bu denetlemelerden önce ciddi sorunları var. Mesela altın muhasebesi problemimiz var, yazar kasa limitleri var. Altın, yükselen bir emtia. Belirlenen rakam bir saat sonra artıyor, o açıklanan rakam yine limitin altında kalıyor. Bunlara rasyonel çözümler bulunması lazım. Sektördeki gelişmeleri ve sorunları değerlendirmek üzere ilgili olduğumuz aktörlerle Ankara'da bir çalıştay düzenlemek için çalışmalar yapıyoruz" ifadelerini kullandı.

'ANKARA'YA KUYUMCUKENT'

Gelecek yıl hayata geçirmeyi planladıkları projelere de değinen Sönmez, şu değerlendirmede bulundu: "Ankara'ya 'kuyumcu kent' kazandırmayı istiyoruz ama henüz uygun bir arsayı bulamadık. Tavsiye fiyatlar konusunda da aplikasyon yaptık. Yakın zamanda hayata geçireceğiz. Ankara'nın her yerinden telefon aplikasyonuyla odamızın tavsiye ettiği fiyatları görebileceksiniz. İleride bu uygulamayı Türkiye geneline yayacağız."

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