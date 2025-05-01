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Borsa 1 Mayıs'ta açık mı, tatil mi?

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü nedeniyle Borsa İstanbul'un tatil takvimi merak edilenler arasında. Peki, Borsa yarın kapalı mı, çalışma takvimi nasıl? Resmi tatil nedeniyle Borsa İstanbul'da takas işlemlerinin tarihinde değişiklik olacak.

30 Nisan 2025 | 23:55
Borsa 1 Mayıs'ta açık mı, tatil mi?

Borsa İstanbul'da bugünkü işlemlerin takası 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla pazartesi günü yapılacak. Resmi tatil nedeniyle Borsa İstanbul'da takas işlemlerinin tarihinde değişiklik olacak. Pay Piyasasında, 29 Nisan tarihli işlemlerin takası 2 Mayıs Cuma, bugünkü işlemlerin takası ise 5 Mayıs Pazartesi tarihinde gerçekleşecek. Öte yandan, 1 Mayısta Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda da (VİOP) endeks ve pay vadeli kontratlarda takas ve fiziki teslimat işlemleri yapılmayacak.

BORSA İSTANBUL ÇALIŞMA TAKVİMİ

TarihResmi TatilDurum
1 Ocak 2025, ÇarşambaYeni Yıl TatiliKapalı
29 Mart 2025, CumartesiRamazan Bayramı ArefesiKapalı
30-31 Mart, 1 Nisan 2025, Pazar-Pazartesi-SalıRamazan BayramıKapalı
23 Nisan 2025, ÇarşambaUlusal Egemenlik ve Çocuk BayramıKapalı
1 Mayıs 2025, PerşembeEmek ve Dayanışma GünüKapalı
19 Mayıs 2025, PazartesiAtatürk'ü Anma Gençlik ve Spor BayramıKapalı
5 Haziran 2025, PerşembeKurban Bayramı Arefesi (Yarım Gün Tatil)Saat 13:00'e kadar
6-7-8-9 Haziran 2025, Cuma-Cumartesi-Pazar-PazartesiKurban BayramıKapalı
15 Temmuz 2025, SalıDemokrasi ve Milli Birlik GünüKapalı
30 Ağustos 2025, CumartesiZafer BayramıKapalı
28 Ekim 2025, SalıCumhuriyet Bayramı (Yarım Gün Tatil)Saat 13:00'e kadar
29 Ekim 2025, ÇarşambaCumhuriyet BayramıKapalı
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Oyak Çimento'dan bilanço değerlendirmesi
SPK'dan 5 kişiye işlem yasağı geldi
SPK'dan yeni bülten: 1 bedelli, 1 bedelsiz onayı var
Ford Otomotiv'den (FROTO) bedelsiz açıklaması
Borsa 1 Mayıs'ta açık mı, tatil mi?
30 Nisan borsada gün sonu rakamları
Borsada dün temettü açıklayan 6 şirket
Çimsa'dan bilanço değerlendirmesi
'Şu an BIST 100'ün en değerli şirketiyiz'
53 şirkette ilk çeyrek net kâr beklentileri
ASELSAN temettü teklifini duyurdu
BİM temettü miktarı ve ödeme tarihi belli oldu (2025)
Sasa'da cips üretim tesisi devreye alındı
Borsa’da manipülasyon operasyonu: 12 kişi gözaltında
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