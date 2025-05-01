Borsa 1 Mayıs'ta açık mı, tatil mi?

Borsa İstanbul'da bugünkü işlemlerin takası 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla pazartesi günü yapılacak. Resmi tatil nedeniyle Borsa İstanbul'da takas işlemlerinin tarihinde değişiklik olacak. Pay Piyasasında, 29 Nisan tarihli işlemlerin takası 2 Mayıs Cuma, bugünkü işlemlerin takası ise 5 Mayıs Pazartesi tarihinde gerçekleşecek. Öte yandan, 1 Mayısta Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda da (VİOP) endeks ve pay vadeli kontratlarda takas ve fiziki teslimat işlemleri yapılmayacak.

BORSA İSTANBUL ÇALIŞMA TAKVİMİ