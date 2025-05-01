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Borsada dün temettü açıklayan 6 şirket (30 Nisan)

Borsa İstanbul'da dün 6 şirket kar payı dağıtma kararlarını açıkladı.

01 Mayıs 2025 | 03:30
Son Güncellenme: 01 Mayıs 2025 | 04:02
Borsada dün temettü açıklayan 6 şirket (30 Nisan)

Borsa İstanbul'da 30 Nisan'da kar payı dağıtma yönünde açıklama yapan 6 şirket şöyle:

1 EİS ECZACIBAŞI İLAÇ SINAİ VE FİNANSAL YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (ECILC)

EİS ECZACIBAŞI İLAÇ SINAİ VE FİNANSAL YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (ECILC) Pay başına brüt 1,7511601 TL, net 1,4884860 TL temettü dağıtacak. Kesinleşen nakit kar payı hak kullanım tarihi 14 Mayıs, ödeme tarihi 16 Mayıs.

2 ECZACIBAŞI YATIRIM HOLDİNG ORTAKLIĞI A.Ş. (ECZYT)

ECZACIBAŞI YATIRIM HOLDİNG ORTAKLIĞI A.Ş. (ECZYT) Pay başına brüt 6,6666666 TL, net 5,6666666 TL temettü dağıtacak. Kesinleşen nakit kar payı hak kullanım tarihi 14 Mayıs, ödeme tarihi 16 Mayıs.

3 GÖLTAŞ GÖLLER BÖLGESİ ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (GOLTS)

GÖLTAŞ GÖLLER BÖLGESİ ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (GOLTS) Pay başına brüt 5 TL, net 4,25 TL temettü dağıtacak. Tarih henüz belli değil, "Genel kurulca, nakit kar payı dağıtım tarihinin/tarihlerinin belirlenmesi konusunda şirket yönetimi yetkilendirilmiştir" denildi.

4 GÖKNUR GIDA MADDELERİ ENERJİ İMALAT İTHALAT İHRACAT TİCARET VE SANAYİ A.Ş. (GOKNR)

GÖKNUR GIDA MADDELERİ ENERJİ İMALAT İTHALAT İHRACAT TİCARET VE SANAYİ A.Ş. (GOKNR) Şirket pay başına brüt 0,3571428 TL, net 0,3035713 TL temettü açıkladı. Tarih henüz belli değil.

5 GENTAŞ DEKORATİF YÜZEYLER SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (GENTS)

GENTAŞ DEKORATİF YÜZEYLER SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (GENTS) 2 eşit taksitle toplamda pay başına brüt 0,30 TL, net 0,255 TL temettü dağıtacak. İlk taksit için kesinleşen nakit kar payı hak kullanım tarihi 14 Mayıs, ödeme tarihi 16 Mayıs. İkinci taksit için ödeme tarihi 18 Temmuz.

6 KALEKİM KİMYEVİ MADDELER SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (KLKIM)

KALEKİM KİMYEVİ MADDELER SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (KLKIM) Pay başına brüt 0,4347826 TL, net 0,3695652 TL temettü dağıtacak. Kesinleşen nakit kar payı hak kullanım tarihi 6 Mayıs, ödeme tarihi 8 Mayıs.
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Borsa 1 Mayıs'ta açık mı, tatil mi?
Borsada dün temettü açıklayan 6 şirket
'Şu an BIST 100'ün en değerli şirketiyiz'
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