SPK'dan 5 kişiye işlem yasağı geldi

SPK, Özata Denizcilik Sanayi ve Ticaret AŞ (OZATD) pay piyasasında gerçekleştirilen işlemlerle ilgili Sermaye Piyasası Kanunu'nun 104 veya 107/1 maddelerinde sayılan fiillerin işlendiğine dair makul şüphe bulunması nedeniyle 4 isim hakkında 6 ay süreyle geçici işlem yasağı uygulanmasına karar verdi. Körfez Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AŞ (KRGYO) pay piyasasında gerçekleştirilen işlemlerle ilgili de bir isme 6 aylık geçici yasak getirildi. Söz konusu işlem yasaklarının 2 Mayıs itibarıyla geçerli olacağı belirtildi. Açıklama için tıklayın