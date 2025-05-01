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SPK'dan 5 kişiye işlem yasağı geldi

SPK'nın 30 Nisan tarihli son bültenine göre 5 kişiye 6 ay süreli geçici işlem yasağı geldi.

01 Mayıs 2025 | 00:04
SPK'dan 5 kişiye işlem yasağı geldi

SPK, Özata Denizcilik Sanayi ve Ticaret AŞ (OZATD) pay piyasasında gerçekleştirilen işlemlerle ilgili Sermaye Piyasası Kanunu'nun 104 veya 107/1 maddelerinde sayılan fiillerin işlendiğine dair makul şüphe bulunması nedeniyle 4 isim hakkında 6 ay süreyle geçici işlem yasağı uygulanmasına karar verdi. Körfez Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AŞ (KRGYO) pay piyasasında gerçekleştirilen işlemlerle ilgili de bir isme 6 aylık geçici yasak getirildi. Söz konusu işlem yasaklarının 2 Mayıs itibarıyla geçerli olacağı belirtildi. Açıklama için tıklayın

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ASELSAN temettü teklifini duyurdu
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Borsa’da manipülasyon operasyonu: 12 kişi gözaltında
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