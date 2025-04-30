30 Nisan borsada gün sonu rakamları

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 146,41 puan azalarak 9.078,43 puandan kapandı. BIST 100 endeksi, güne 0,45 puan artışla 9.225,29 puandan başladı. Gün içinde en düşük 9.058,16 puanı, en yüksek 9.250,06 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,59 değer kaybıyla 9.078,43 puandan tamamladı.

Bankacılık endeksi yüzde 0,02 değer kazanırken, holding endeksi yüzde 0,45 değer kaybetti.

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 1,17 ile inşaat, en çok kaybettiren yüzde 3,27 ile ulaştırma oldu.

BIST 30 endeksi ise önceki kapanışa göre 164,77 puan ve yüzde 1,64 kayıpla 9.900,06 puandan kapandı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 0,41, hizmetler endeksi yüzde 2,07, sanayi endeksi yüzde 1,62 ve teknoloji endeksi yüzde 1,64 değer kaybetti.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 0,41, hizmetler endeksi yüzde 2,07, sanayi endeksi yüzde 1,62 ve teknoloji endeksi yüzde 1,64 değer kaybetti. BIST 100 endeksine dahil hisselerin 20'si prim yaptı, 80'i geriledi.

Türk Hava Yolları, Akbank, ASELSAN, Türkiye İş Bankası (C) ile Ereğli Demir Çelik en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

Bugün açıklanan verilere göre, ABD ekonomisi, bu yılın ilk çeyreğinde büyüme beklentilerinin aksine yüzde 0,3 daraldı. Ülkede, özel sektör istihdamı da nisanda 62 bin kişiyle piyasa beklentilerinin altında artış kaydetti. Analistler, ABD Başkanı Donald Trump'ın politikalarının etkilerinin makroekonomik verilerde görülmeye başladığını, açıklanan verilerden sonra resesyon endişelerinin tetiklendiğini belirterek, cuma günü açıklanacak tarım dışı istihdam verisinin daha net bir tablo çizeceğini ifade etti.

YARIN HANGİ VERİLER VAR?

Yarın yurt içi piyasaların ve yurt dışında birçok borsanın 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla tatil olduğunu belirterek, veri gündeminde yurt dışında Japonya Merkez Bankası (BoJ) faiz kararı, ABD'de imalat sanayi Satın Alma Yöneticileri Endeksi (PMI), ISM imalat sanayi PMI ile inşaat harcamalarının takip edileceğini aktaran analistler, BoJ'un politika faizini sabit bırakmasının beklendiğini söyledi.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 9.000 ve 8.950 puanın destek, 9.100 ve 9.200 seviyelerinin direnç konumunda olduğunu kaydetti.



- Altının ons fiyatı 3 bin 300 dolar

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.50 itibarıyla 3 bin 300 dolardan işlem görüyor. Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, önceki kapanışa göre yüzde 1,6 artışla 4 milyon 200 bin lira oldu.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 10 Şubat 2027 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 42,44, bileşik getirisi de yüzde 46,94 seviyesinde gerçekleşti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 38,3415, satışta 38,4952 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 38,3403, satışta 38,4940 lira olarak belirlemişti.

Uluslararası piyasalarda saat 18.50 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1330, sterlin/dolar paritesi 1,3330 ve dolar/yen paritesi 142,80 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varili, yüzde 2,9 azalışla 61,1 dolardan işlem görüyor.

