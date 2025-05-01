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Ford Otomotiv'den (FROTO) bedelsiz açıklaması

Ford Otomotiv Sanayi A.Ş. (FROTO) bugün KAP'a bedelsiz sermaye artırımına ilişkin SPK onayı hakkında açıklama yaptı.

30 Nisan 2025 | 23:59
Ford Otomotiv'den (FROTO) bedelsiz açıklaması

SPK haftalık bültenine göre Kurul Ford Otomotiv'in 3 milyar 158,2 milyon liralık bedelsiz sermaye artırım talebini onayladı. Şirketten KAP'a konuya ilişkin açıklama geldi. Açıklama şöyle:

Şirketimiz sermayesinin, 350.910.000 TL'den tamamı iç kaynaklardan karşılanmak suretiyle %900 artırılarak 3.509.100.000 TL 'ye çıkarılması nedeniyle ihraç edilecek 3.158.190.000 TL tutarındaki bedelsiz sermaye artışına ilişkin pay ihracı ve Esas Sözleşmenin "Sermaye" başlıklı 6. Maddesinin tadili SPK tarafından onaylanmış olup, pay ihracının SPK tarafından onaylanmasına ilişkin duyuru 30 Nisan 2025 tarih ve 2025/28 sayılı SPK bülteninde yayımlanmıştır. Kamuoyunun ve yatırımcılarımızın bilgisine sunarız.

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