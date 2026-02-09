ARA
DOLAR
43,49
0,01%
DOLAR
EURO
51,59
-0,10%
EURO
GRAM ALTIN
7079,00
0,05%
GRAM ALTIN
BIST 100
13755,97
0,49%
BIST 100
  • Altın
  Altın yeni haftaya nasıl başladı? 9 Şubat 2026 güncel altın fiyatları

Altın yeni haftaya nasıl başladı? 9 Şubat 2026 güncel altın fiyatları

Yeni haftada altın piyasasında yön arayışı sürerken, fiyatlardaki son tablo yakından izleniyor. 9 Şubat 2026 itibarıyla altın cephesinde görünüm nasıl? Gram, çeyrek ve yarım altın güne nasıl başladı? İşte 9 Şubat 2026 güncel altın fiyatları...

Merve Özçelik
Merve Özçelik
Altın yeni haftaya nasıl başladı? 9 Şubat 2026 güncel altın fiyatları

Yeni haftaya yön arayışıyla başlayan altın piyasasında fiyat hareketleri yatırımcıların odağında kalmaya devam ediyor. Küresel gelişmeler ve para politikasına ilişkin beklentiler fiyatlamalar üzerinde etkili olurken, 9 Şubat 2026 itibarıyla gram ve ons altında güncel seviyeler merak konusu oldu. Peki, altın yeni haftaya nasıl başladı?

9 Şubat 2026 güncel altın fiyatları

  • Çeyrek altın satış fiyatı: 12.253,00 TL
  • Gram altın satış fiyatı: 7.028,66 TL 
  • Yarım altın satış fiyatı: 24.498,00 TL
  • Tam altın satış fiyatı: 48.094,48 TL
  • Cumhuriyet altını satış fiyatı: 48.772,00 TL
  • Ons altın satış fiyatı: 5.021,09 dolar

