Yeni haftaya yön arayışıyla başlayan altın piyasasında fiyat hareketleri yatırımcıların odağında kalmaya devam ediyor. Küresel gelişmeler ve para politikasına ilişkin beklentiler fiyatlamalar üzerinde etkili olurken, 9 Şubat 2026 itibarıyla gram ve ons altında güncel seviyeler merak konusu oldu. Peki, altın yeni haftaya nasıl başladı?

9 Şubat 2026 güncel altın fiyatları

Çeyrek altın satış fiyatı: 12.253,00 TL

Gram altın satış fiyatı: 7.028,66 TL

Yarım altın satış fiyatı: 24.498,00 TL

Tam altın satış fiyatı: 48.094,48 TL

Cumhuriyet altını satış fiyatı: 48.772,00 TL

Ons altın satış fiyatı: 5.021,09 dolar

CANLI ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ