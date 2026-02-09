TOKİ Kütahya kura çekilişi ne zaman, saat kaçta? Kütahya TOKİ kurası canlı izleme

Kütahya’da binlerce ailenin ev sahibi olma hayali bugün gerçeğe dönüşüyor. TOKİ’nin "500 Bin Sosyal Konut" projesi kapsamında Kütahya merkezi ve 12 ilçesini kapsayan 3 bin 592 konut için kura heyecanı bugün yaşanacak.
"Yüzyılın Konut Projesi" kapsamında kura heyecanı bugün İç Anadolu ve Ege bölgelerindeki etaplarla devam ediyor. 9 Şubat Pazartesi saat 11.00 itibarıyla Kütahya ve Yozgat illerinde eş zamanlı olarak başlayan süreçte, binlerce ailenin ev sahibi olma hayali noter huzurunda gerçeğe dönüşüyor.
Çekilişleri anlık olarak TOKİ'nin resmi YouTube kanalı üzerinden takip edebilirsiniz.
Kura Sonuçları ve Sorgulama
Kura çekimleri tamamlandıkça isim listeleri eş zamanlı olarak dijital ortama aktarılmaktadır:
e-Devlet: "Kuralı Satış Projeleri İçin Kura Sonucu Sorgulama" hizmeti üzerinden T.C. kimlik numaranızla asil veya yedek durumunuzu görebilirsiniz.
TOKİ Resmi Web Sitesi: toki.gov.tr adresindeki kura sonuçları bölümünden güncel listelere ulaşabilirsiniz.
Başvuru Ücreti İadesi
Kurada ismi çıkmayan vatandaşların başvuru bedelleri (500 TL), kura tarihinden itibaren 5 iş günü sonra başvuru yapılan bankanın şubelerinden veya ATM'lerinden iade alınabilecektir.
Bu haftaki çekilişlerin tamamlanmasıyla birlikte, Türkiye genelinde hak sahibi belirlenen konut sayısı 203 bin 111’e ulaşmış olacak.
9-15 Şubat 2026 Kura Takvimi
Bakanlık tarafından paylaşılan programa göre bu hafta 7 ilde toplam 25 bin 985 konutun hak sahibi belirlenecek:
9 Şubat Pazartesi: Kütahya (3.592 konut) ve Yozgat (2.858 konut)
10 Şubat Salı: Bilecik (1.419 konut)
11 Şubat Çarşamba: Çankırı (1.753 konut)
12 Şubat Perşembe: Bolu (1.950 konut)
13 Şubat Cuma: Tekirdağ (6.865 konut) ve Balıkesir (7.548 konut)