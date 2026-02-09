TOKİ Kütahya kura çekilişi ne zaman, saat kaçta? Kütahya TOKİ kurası canlı izleme

Kütahya’da binlerce ailenin ev sahibi olma hayali bugün gerçeğe dönüşüyor. TOKİ’nin "500 Bin Sosyal Konut" projesi kapsamında Kütahya merkezi ve 12 ilçesini kapsayan 3 bin 592 konut için kura heyecanı bugün yaşanacak.