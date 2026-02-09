Ramazan Bayramı ne zaman, kaç gün kaldı? 2026 Bayram tatili kaç gün olacak?

Resmi tatil olan Ramazan Bayramı, 19 Mart Perşembe (yarım gün arife) günü başlayıp 22 Mart Pazar günü sona eriyor.

Kamu çalışanları için idari izin eklenip eklenmeyeceği henüz resmiyet kazanmasa da, Perşembe günü arife olması nedeniyle haftanın geri kalanının hafta sonuyla birleşmesi kesintisiz 3,5 günlük bir resmi tatil süreci yaratıyor.

9 Şubat itibari ile Ramazan Bayramı'na 38 gün kaldı.