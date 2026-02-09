ARA
Ramazan Bayramı ne zaman, kaç gün kaldı? 2026 Bayram tatili kaç gün olacak?

2026 yılı, hem dini vecibelerini yerine getirmek isteyen vatandaşlar hem de tatil planı yapan öğrenciler ve çalışanlar için oldukça ilginç bir takvime sahne oluyor. Peki Ramazan Bayramı ne zaman, kaç gün kaldı? 2026 Bayram tatili kaç gün olacak?


Bu yıl Ramazan Bayramı ile MEB ikinci dönem ara tatilinin aynı döneme denk gelmesi, milyonlarca kişiye uzun bir dinlenme fırsatı sunacak. 

Ramazan Ayı Takvimi

İlk Oruç: 19 Şubat 2026 Perşembe

Kadir Gecesi: 13 Mart 2026 Cuma

Ramazan Arifesi: 19 Mart 2026 Perşembe

2026 Ramazan Bayramı Tarihleri

Bu yıl bayram, haftanın sonuna denk gelerek hafta sonuyla birleşiyor:

1. Gün: 20 Mart 2026 Cuma

2. Gün: 21 Mart 2026 Cumartesi

3. Gün: 22 Mart 2026 Pazar

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) 2025-2026 çalışma takvimine göre, bahar dönemindeki ikinci ara tatil normal şartlarda Nisan ayında bekleniyordu; ancak bu yılki düzenlemeyle ara tatil Mart ayına, yani bayram haftasına çekildi.

Tatil Başlangıcı: 16 Mart 2026 Pazartesi

Tatil Bitişi: 22 Mart 2026 Pazar

Okula Dönüş: 23 Mart 2026 Pazartesi

Bu durum, öğrencilerin ve öğretmenlerin bayram haftasını tamamen tatil yaparak geçirmesini sağlayacak.

 

Resmi tatil olan Ramazan Bayramı, 19 Mart Perşembe (yarım gün arife) günü başlayıp 22 Mart Pazar günü sona eriyor.

Kamu çalışanları için idari izin eklenip eklenmeyeceği henüz resmiyet kazanmasa da, Perşembe günü arife olması nedeniyle haftanın geri kalanının hafta sonuyla birleşmesi kesintisiz 3,5 günlük bir resmi tatil süreci yaratıyor.

9 Şubat itibari ile Ramazan Bayramı'na 38 gün kaldı.
