Ramazan Bayramı ne zaman, kaç gün kaldı? 2026 Bayram tatili kaç gün olacak?

Bu yıl Ramazan Bayramı ile MEB ikinci dönem ara tatilinin aynı döneme denk gelmesi, milyonlarca kişiye uzun bir dinlenme fırsatı sunacak.
Ramazan Ayı Takvimi
İlk Oruç: 19 Şubat 2026 Perşembe
Kadir Gecesi: 13 Mart 2026 Cuma
Ramazan Arifesi: 19 Mart 2026 Perşembe
2026 Ramazan Bayramı Tarihleri
Bu yıl bayram, haftanın sonuna denk gelerek hafta sonuyla birleşiyor:
1. Gün: 20 Mart 2026 Cuma
2. Gün: 21 Mart 2026 Cumartesi
3. Gün: 22 Mart 2026 Pazar
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) 2025-2026 çalışma takvimine göre, bahar dönemindeki ikinci ara tatil normal şartlarda Nisan ayında bekleniyordu; ancak bu yılki düzenlemeyle ara tatil Mart ayına, yani bayram haftasına çekildi.
Tatil Başlangıcı: 16 Mart 2026 Pazartesi
Tatil Bitişi: 22 Mart 2026 Pazar
Okula Dönüş: 23 Mart 2026 Pazartesi
Bu durum, öğrencilerin ve öğretmenlerin bayram haftasını tamamen tatil yaparak geçirmesini sağlayacak.
Resmi tatil olan Ramazan Bayramı, 19 Mart Perşembe (yarım gün arife) günü başlayıp 22 Mart Pazar günü sona eriyor.
Kamu çalışanları için idari izin eklenip eklenmeyeceği henüz resmiyet kazanmasa da, Perşembe günü arife olması nedeniyle haftanın geri kalanının hafta sonuyla birleşmesi kesintisiz 3,5 günlük bir resmi tatil süreci yaratıyor.
9 Şubat itibari ile Ramazan Bayramı'na 38 gün kaldı.