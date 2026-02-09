MSÜ 2026 sınav yerleri belli oldu mu? MSÜ sınav giriş belgesi sorgulama

2026 Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) sınavı için hazırlıklar sürerken, adayların merakla beklediği sınav yerlerine dair takvim netleşmeye başladı. 1 Mart 2026 tarihinde gerçekleştirilecek sınavın giriş belgeleri henüz erişime açılmadı; ancak ÖSYM'nin geleneksel uygulama takvimi doğrultusunda heyecanlı bekleyiş devam ediyor.

Sınav Giriş Belgeleri Ne Zaman Yayınlanacak?

ÖSYM, sınav yerlerini içeren giriş belgelerini genellikle sınav tarihinden yaklaşık 10-14 gün önce yayımlamaktadır. Bu kapsamda:

Tahmin Edilen Tarih: Belgelerin 16 Şubat 2026 ile başlayan hafta içerisinde adayların erişimine sunulması bekleniyor.

Sorgulama Ekranı: Adaylar, belgelerini ais.osym.gov.tr adresinden T.C. Kimlik Numaraları ve aday şifreleri ile edinebilecekler.