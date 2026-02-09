MSÜ 2026 sınav yerleri belli oldu mu? MSÜ sınav giriş belgesi sorgulama

2026 Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) sınavı için geri sayım devam ederken, adayların heyecanı "Sınav Giriş Belgesi" sorgulamalarıyla zirveye ulaşmış durumda. 1 Mart 2026 tarihinde gerçekleştirilecek sınav için binlerce asker adayı, sınav merkezlerini öğrenmek için ÖSYM’den gelecek resmi açıklamayı bekliyor.
2026 Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) sınavı için hazırlıklar sürerken, adayların merakla beklediği sınav yerlerine dair takvim netleşmeye başladı. 1 Mart 2026 tarihinde gerçekleştirilecek sınavın giriş belgeleri henüz erişime açılmadı; ancak ÖSYM'nin geleneksel uygulama takvimi doğrultusunda heyecanlı bekleyiş devam ediyor.
Sınav Giriş Belgeleri Ne Zaman Yayınlanacak?
ÖSYM, sınav yerlerini içeren giriş belgelerini genellikle sınav tarihinden yaklaşık 10-14 gün önce yayımlamaktadır. Bu kapsamda:
Tahmin Edilen Tarih: Belgelerin 16 Şubat 2026 ile başlayan hafta içerisinde adayların erişimine sunulması bekleniyor.
Sorgulama Ekranı: Adaylar, belgelerini ais.osym.gov.tr adresinden T.C. Kimlik Numaraları ve aday şifreleri ile edinebilecekler.
Sınav Günü ve Saat Detayları
Sınav günü herhangi bir hak kaybı yaşamamak için şu saatlere dikkat edilmelidir:
Sınav Başlangıcı: 10.15
Sınav Süresi: 165 Dakika
Kritik Uyarı: Saat 10.00’dan sonra adaylar sınav binalarına kesinlikle alınmayacaktır.
Sınav İçeriği ve Soru Dağılımı
Adaylara, ortaöğretim müfredatına uygun olarak hazırlanan 120 soruluk çoktan seçmeli bir test uygulanacaktır:
Türkçe: 40 Soru
Sosyal Bilimler: 20 Soru (Tarih, Coğrafya, Felsefe, Din Kültürü)
Temel Matematik: 40 Soru
Fen Bilimleri: 20 Soru (Fizik, Kimya, Biyoloji)
Önemli Hatırlatma: Sınav giriş belgesinin renkli veya siyah-beyaz çıktısını sınav günü yanınızda bulundurmanız zorunludur. Belgenin üzerinde hiçbir karalama veya not bulunmamasına dikkat edilmelidir.