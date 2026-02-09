Aracını başkasına verenler dikkat: Ağır para cezalarıyla karşılaşabilirsiniz

2021 yılından bu yana kayıt dışı istihdamla mücadele kapsamında SGK ile İl Emniyet Müdürlükleri koordineli denetimler gerçekleştiriyor.
NTV'de yer alan habere göre, trafik kontrollerinde tüzel kişilere ait ticari araçları kullanan sürücülerin sigorta durumu sorgulanıyor. Sürücünün eğer SGK kaydı yoksa kuruma bildiriliyor ve ilgili şirkete de kayıt dışı işçi çalıştırdığı gerekçesiyle idari para cezası uygulanıyor.
1 Araç sahibine de cezai yaptırım uygulanıyor
İl Emniyet Müdürlükleri tarafından yapılan trafik denetimleri sonucunda, ticari amaçla kullanılan araçlar için trafik idari para cezası karar tutanağı düzenleniyor ve sürücüye yüzüne karşı tebliğ ediliyor. Düzenlenen tutanakta aracın plakası, sürücünün T.C. Kimlik Numarası ile adı ve soyadı bilgileri yer alıyor.
Ayrıca cezanın düzenlendiği yer, il ve ilçe, işlemi yapan birim ve cezanın düzenlenme tarihi de tutanağa işleniyor. Bu bilgiler Sosyal Güvenlik Kurumuna gönderiliyor.
SGK, kendisine iletilen tutanakları inceleyerek sürücünün sigortalılık durumunu kontrol ediyor. Kayıt dışı çalıştığı belirlenen kişiler için gerekli işe giriş işlemleri yapılırken, ticari araç sahibine de idari para cezası uygulanıyor.
3 Ne kadar idari para cezası uygulanıyor?
Ticari aracında kayıt dışı işçi çalıştırdığı, trafik polisinin düzenlediği tutanakla belirlenen şirketlere, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun 102’nci maddesi kapsamında şu idari para cezaları uygulanıyor:
- İşçinin işe giriş bildirgesinin yasal süresi içinde Kuruma verilmemesi halinde 2 asgari ücret tutarında (66 bin 60 lira) ceza,
- aynı durumun bir yıl içinde tekrar etmesi ve yeniden tespit edilmesi halinde, her bir sigortasız işçi için asgari ücretin 5 katı tutarında (198 bin 180 lira) ceza,
- sigortasız çalışanın Aylık Prim ve Hizmet Belgesinde bildirilmemesi durumunda, bildirilmeyen her ay için 2 asgari ücret tutarında (66 bin 60 lira) ceza,
- sigortasız işçinin aylık ücret bordrosunda yer almaması halinde, her ay için yarım asgari ücret tutarında (16 bin 515 lira) idari para cezası,
- şirketin yasal kayıt ve belgelerinin incelenmesinde, işçinin sigortasız çalıştığının tespit edildiği her ay için, kayıtların geçersiz sayılması nedeniyle yarım asgari ücret tutarında (16 bin 515 lira) ceza kesiliyor.
4 Hangi durumlarda para cezası uygulanmıyor?
Kiraya verilen araçları kullanan şoförler için, sigorta işlemlerinin aracı kiralayan gerçek ya da tüzel kişi tarafından yapılmış olması halinde idari para cezası uygulanmıyor. Bu durumda, taraflarca imzalanmış yazılı bir araç kira sözleşmesinin bulunması yeterli kabul ediliyor.