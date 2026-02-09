Aracını başkasına verenler dikkat: Ağır para cezalarıyla karşılaşabilirsiniz

İl Emniyet Müdürlükleri tarafından yapılan trafik denetimleri sonucunda, ticari amaçla kullanılan araçlar için trafik idari para cezası karar tutanağı düzenleniyor ve sürücüye yüzüne karşı tebliğ ediliyor. Düzenlenen tutanakta aracın plakası, sürücünün T.C. Kimlik Numarası ile adı ve soyadı bilgileri yer alıyor.

Ayrıca cezanın düzenlendiği yer, il ve ilçe, işlemi yapan birim ve cezanın düzenlenme tarihi de tutanağa işleniyor. Bu bilgiler Sosyal Güvenlik Kurumuna gönderiliyor.

SGK, kendisine iletilen tutanakları inceleyerek sürücünün sigortalılık durumunu kontrol ediyor. Kayıt dışı çalıştığı belirlenen kişiler için gerekli işe giriş işlemleri yapılırken, ticari araç sahibine de idari para cezası uygulanıyor.

