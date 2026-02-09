THY'den vizesiz Avrupa rotalarına özel kampanya

Sınırlı sayıda koltuk için geçerli olan kampanyadan yararlanmak isteyen Türk Hava Yolları misafirleri, 09 Şubat 2026-19 Şubat 2026 tarihleri arasında satın alacakları biletlerle 24 Mart 2026-25 Haziran 2026 tarihleri arasında gidiş-dönüş Üsküp, Priştine’ye 109 USD; Moldova, Saraybosna, Tiran’a 129 USD; Podgorica, Tivat’a 159 USD; Belgrad’a 189 USD’den başlayan fiyatlarla uçuş ayrıcalığı elde edecek.



Kampanya kapsamında geçerli olan fiyatlar, Türk Hava Yolları’nın resmî web sitesi ücretleri olmakla birlikte bilet satış ofisleri ve acentelerde değişiklik gösterebilir.

