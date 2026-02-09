ARA
THY'den vizesiz Avrupa rotalarına özel kampanya

THY vizesiz Avrupa destinasyonlarına indirimli fiyatlarla uçma imkânı sunuyor.


Sınırlı sayıda koltuk için geçerli olan kampanyadan yararlanmak isteyen Türk Hava Yolları misafirleri, 09 Şubat 2026-19 Şubat 2026 tarihleri arasında satın alacakları biletlerle 24 Mart 2026-25 Haziran 2026 tarihleri arasında gidiş-dönüş Üsküp, Priştine’ye 109 USD; Moldova, Saraybosna, Tiran’a 129 USD; Podgorica, Tivat’a 159 USD; Belgrad’a 189 USD’den başlayan fiyatlarla uçuş ayrıcalığı elde edecek. 

Kampanya kapsamında geçerli olan fiyatlar, Türk Hava Yolları’nın resmî web sitesi ücretleri olmakla birlikte bilet satış ofisleri ve acentelerde değişiklik gösterebilir.
 

