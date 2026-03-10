Veriler belli oldu: İnşaat maliyet endeksinde artış

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2026 yılı Ocak ayına ait inşaat maliyet endeksi verilerini açıkladı. Buna göre inşaat maliyet endeksi, 2026 yılı Ocak ayında bir önceki aya göre yüzde 9,87, bir önceki yılın aynı ayına göre ise yüzde 25,38 arttı.

Bir önceki aya göre malzeme endeksi yüzde 3,52, işçilik endeksi ise yüzde 21,84 arttı.

Ayrıca bir önceki yılın aynı ayına göre malzeme endeksi yüzde 23,32, işçilik endeksi de yüzde 28,83 oranında artış gösterdi.

Bina inşaatı maliyet endeksi yıllık arttı

Bina inşaatı maliyet endeksi, bir önceki aya göre yüzde 10,29, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 25,57 arttı.

Bir önceki aya göre malzeme endeksi yüzde 3,63, işçilik endeksi ise yüzde 22,55 arttı.

Ayrıca bir önceki yılın aynı ayına göre malzeme endeksi yüzde 23,75, işçilik endeksi yüzde 28,49 oranında artış gösterdi.

Bina dışı yapılar için inşaat maliyet endeksi yıllık yüzde 24,78 arttı

Bina dışı yapılar için inşaat maliyet endeksi, bir önceki aya göre yüzde 8,48, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 24,78 arttı.

Bir önceki aya göre malzeme endeksi yüzde 3,17, işçilik endeksi ise yüzde 19,35 arttı.

Ayrıca bir önceki yılın aynı ayına göre malzeme endeksi yüzde 21,96, işçilik endeksi yüzde 30,08 artış gösterdi.