COP31'in Yeşil Bölgesi'nde yer alan "7 Bölge 7 Mutfak" alanı, gıda israfıyla mücadeleye yönelik uygulamalara ev sahipliği yapıyor. Sıfır Atık Vakfı tarafından kurulan 5 restoran ve sergi alanında, gıda atıklarının yeniden değerlendirilmesine yönelik örnekler ziyaretçilere sunulurken sıfır atık bilincinin yaygınlaştırılması hedefleniyor.
1 Mutfak atığı sıfıra indiriliyor
Mutfakta kullanılan ürünlerden artan ve çöpe gidecek olanlar, farklı metotlar uygulanarak yeniden değerlendiriliyor.
Bu atıklar kullanılarak yapılan ayva kabuğu şerbeti, balık köftesi, şekerlenmiş narenciye kabuğu, yeşil pırasa aromatik yağı, portakal kabuğu reçeli, kereviz sebze suyu, bal kabağı marmeladı gibi 23 ürün ile hem mutfak atığı sıfıra indiriliyor hem de damaklara farklı lezzetler sunuluyor.
2 COP31'in uğrak noktalarından oldu
Sıfır atık uygulamalarında sebze ve meyve kabuklarından balıklara kadar her ürün değerlendiriliyor.
Yerli ve yabancı katılımcılara sıfır atığın öneminin de çeşitli bilgilendirme broşürleriyle anlatıldığı mutfak COP31'in uğrak noktaları arasında yer alıyor.
3 "Mutfakta kullanılan birçok malzeme çöp olarak görülmemeli"
Sıfır Atık Mutfağı Proje Sorumlularından Tusem Filiz, menü ve reçeteleri oluştururken ortaya çıkabilecek yan ürünleri belirlediklerini, bunları atığa dönüşmeden yeniden mutfak döngüsüne kazandırmaya yönelik çalışmalar yaptıklarını söyledi.
Mutfakta kullanılan birçok malzemenin çöp olarak görülmemesi gerektiğini belirten Filiz, ürünlerin mümkün olduğunca tamamının değerlendirilmesinin önemine dikkat çekti.
4 "Kullanılabilecek her şeyi değerlendiriyoruz"
Filiz, bal kabağının farklı bölümlerini değerlendirdiklerini anlatarak, "Bal kabağının dış kısmını, normalde çöpe gidebilecek bölümlerini kullanıyoruz. İç kısmından elde ettiğimiz püreyi de bal kabağı marmelatı olarak yeniden menülerimize dahil ediyoruz. Kullanılabilecek her şeyi değerlendiriyoruz." dedi.
Balık köftesinin de atıkların değerlendirilmesine yönelik örneklerden biri olduğunu ifade eden Filiz, balığın filetosu çıkarıldıktan sonra kalan kısımlarının temizlenerek köfte harcına dönüştürüldüğünü ve restoranda misafirlere sunulduğunu kaydetti.
5 Otların saplarından aromatik yağ elde ediliyor
Filiz, mutfakta salça yapımında kullanılan otların saplarından da aromatik yağ elde ettiklerini belirterek, bu yağı yoğurt gibi yemeklere lezzet vermek amacıyla kullandıklarını dile getirdi.