Filiz, bal kabağının farklı bölümlerini değerlendirdiklerini anlatarak, "Bal kabağının dış kısmını, normalde çöpe gidebilecek bölümlerini kullanıyoruz. İç kısmından elde ettiğimiz püreyi de bal kabağı marmelatı olarak yeniden menülerimize dahil ediyoruz. Kullanılabilecek her şeyi değerlendiriyoruz." dedi.

Balık köftesinin de atıkların değerlendirilmesine yönelik örneklerden biri olduğunu ifade eden Filiz, balığın filetosu çıkarıldıktan sonra kalan kısımlarının temizlenerek köfte harcına dönüştürüldüğünü ve restoranda misafirlere sunulduğunu kaydetti.