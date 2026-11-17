AB Komisyonunun "Avrupa Ekonomik Tahminleri 2026 Sonbahar" raporu yayımlandı.

Raporda, AB ekonomisinin Orta Doğu'daki çatışmaların tetiklediği enerji şoku, yüksek enflasyon ve sıkı finansman koşullarına rağmen yılın ilk üç çeyreğinde beklentilerden daha iyi performans gösterdiği belirtildi.

Enerji fiyatlarındaki artışın hane halklarının satın alma gücünü düşürdüğü ve şirketlerin üretim maliyetlerini yükselttiği kaydedilen raporda, yüksek faiz oranlarının da tüketim ve yatırımlar üzerinde baskı oluşturduğu ifade edildi.

Raporda, Avrupa ekonomisinin büyümesini sürdürmesinde tüketim ve mal ihracatındaki toparlanmanın etkili olduğu ancak yüksek enflasyonun ekonomik görünüm üzerindeki temel risklerden biri olmaya devam ettiği bildirildi.

Özellikle yapay zeka ve elektrifikasyon altyapısına yönelik küresel yatırımların Avrupa'nın ihracatını desteklediğine işaret edilen raporda, yüksek faiz oranlarının konut inşaatı ve yatırımları olumsuz etkilediği kaydedildi.

Raporda, AB ekonomisinin 2026'da yüzde 1,4, 2027'de yüzde 1,4 ve 2028'de yüzde 1,5 büyüyeceği öngörülürken, Avro Bölgesi ekonomisinin ise bu yıl yüzde 1,2, gelecek yıl yüzde 1,2 ve 2028'de yüzde 1,3 büyüyeceği tahmin edildi.

AB Komisyonunun ilkbaharda yayımladığı raporda, AB'nin 2026'da yüzde 1,1, 2027'de yüzde 1,4, Avro Bölgesi'nin ise 2026'da yüzde 0,9, 2027'de yüzde 1,2 büyüyeceği öngörülmüştü.

Böylece, AB ve Avro Bölgesi'nin 2026 yılı büyüme tahminleri 0,3'er puan yukarı yönlü revize edilirken, 2027 yılına ilişkin tahminlerde değişikliğe gidilmedi.

Bu yıl Almanya'nın yüzde 1,3, Fransa'nın yüzde 0,4, İtalya'nın yüzde 1 ve İspanya'nın yüzde 2,6 büyümesinin beklendiği raporda, gelecek yıl Almanya'nın yüzde 1, Fransa'nın yüzde 0,6, İtalya'nın yüzde 0,7 ve İspanya'nın yüzde 2,1 büyüyeceği tahmin edildi.

Enflasyon beklentileri yükseltildi

Raporda, enflasyonun bu yıl AB'de yüzde 3,3, Avro Bölgesi'nde yüzde 3,2 olmasının beklendiği, 2027'de ise AB'de yüzde 3,2, Avro Bölgesi'nde yüzde 3,1 seviyesinde gerçekleşeceği öngörüldü. Raporda ayrıca, enflasyonun 2028'de AB'de yüzde 2,3'e, Avro Bölgesi'nde yüzde 2,1'e gerileyeceği tahmin edildi.

İlkbahar raporunda enflasyonun 2026'da AB'de yüzde 3,1, Avro Bölgesi'nde yüzde 3, 2027'de ise sırasıyla yüzde 2,4 ve yüzde 2,3 olacağı öngörülmüştü.

Son tahminlerle birlikte 2026 yılı enflasyon beklentileri AB ve Avro Bölgesi için 0,2'şer puan, 2027 yılı beklentileri ise 0,8'er puan yükseltildi.

Raporda, Avro Bölgesi'nde ekim ayında yüzde 4'e ulaşan enflasyonun özellikle enerji fiyatlarındaki yükselişten kaynaklandığı, AB genelinde enflasyonun 2026 sonu ile 2027 başında yüzde 4'ün üzerine çıkarak zirve yapmasının beklendiği kaydedildi.

Yüksek enerji ve gübre maliyetleri ile yaz aylarında yaşanan aşırı sıcaklık ve kuraklığın gıda fiyatlarını da artırdığı belirtilen raporda, enflasyonun özellikle düşük gelirli hane halklarını daha fazla etkilediğine dikkati çekildi.

Kamu borçları ve bütçe açıkları artacak

Raporda, AB ülkelerinde artan savunma harcamaları, yükselen faiz giderleri ve enerji fiyatlarının etkilerini hafifletmeye yönelik önlemler nedeniyle kamu maliyesi üzerindeki baskının arttığı belirtildi.

AB'de bütçe açığının Gayri Safi Yurt İçi Hasılaya (GSYH) oranının bu yıl yüzde 3,6, 2027'de yüzde 3,7 ve 2028'de yüzde 3,8 olacağı tahmin edilen raporda, Avro Bölgesi'nde bütçe açığının GSYH'ye oranının ise aynı dönemde sırasıyla yüzde 3,5, yüzde 3,6 ve yüzde 3,8 seviyesinde gerçekleşeceği öngörüldü.

Raporda, AB'nin kamu borcunun GSYH'ye oranının 2025'teki yüzde 82,6 seviyesinden 2028'de yüzde 85,6'ya, Avro Bölgesi'nde ise yüzde 88,6'dan yüzde 91,3'e yükselmesi beklendi.

Raporda, artan borçlanma maliyetlerinin kamu maliyesi üzerindeki baskıyı artırdığı, faiz harcamalarının GSYH'ye oranının 2028'de yüzde 2,4'e ulaşacağı kaydedildi.

Risklere dikkati çekildi

Ekonomik görünüme yönelik risklerin Orta Doğu'daki çatışmaların seyrine ve küresel enerji piyasalarındaki gelişmelere bağlı olduğu belirtilen raporda, jeopolitik gerilimler, ticaret politikalarındaki belirsizlikler ve yüksek faiz oranlarının büyüme üzerinde baskı oluşturabileceği ifade edildi.

Raporda, yapay zekanın daha hızlı benimsenmesinin verimliliği artırarak ekonomik büyümeyi destekleyebileceği ancak iş gücü piyasaları açısından yeni zorluklar oluşturabileceği kaydedildi.

Türkiye ekonomisi

Türkiye ekonomisine ilişkin değerlendirmelerin de yer aldığı raporda, ekonomik büyümenin 2026'da yüzde 2,8, 2027'de yüzde 3,5 ve 2028'de yüzde 3,9 olacağı tahmin edildi.

Raporda, Orta Doğu'daki çatışmaların Türkiye ekonomisinde iç talebin bütün bileşenlerini olumsuz etkilediği, yüksek enerji fiyatları ve sıkı para politikasının özel tüketimi baskıladığı, bölgesel istikrarsızlığın ise turizm ve ihracatı etkilediği aktarıldı.

Enflasyon, faiz oranları ve belirsizliklerin bu yıl tüketim ve yatırımları sınırlandırdığı kaydedilen raporda, ekonomik koşulların iyileşmesiyle gelecek yıllarda iç talebin toparlanmasının beklendiği ifade edildi.

Raporda, Türkiye'de enflasyonun bu yıl yüzde 31,2, 2027'de yüzde 26 ve 2028'de yüzde 19,5 seviyesinde gerçekleşeceği tahmin edildi.

Orta Doğu'daki çatışmanın tetiklediği enerji fiyatlarındaki artışın enflasyondaki düşüş sürecini sekteye uğrattığına işaret edilen raporda, enflasyonun kademeli olarak gerilemesinin beklendiği ancak yukarı yönlü risklerin sürdüğü bildirildi.

Türkiye'nin döviz rezervlerindeki artışın ve son dönemde uygulanan ekonomi politikalarının dış şoklara karşı dayanıklılığı desteklediği belirtilen raporda, enerji fiyatları ve finansal piyasalardaki dalgalanmaların ekonomik görünüm açısından risk oluşturmaya devam ettiği kaydedildi.