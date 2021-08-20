Rekabet Kurumu, Tekirdağ’ın Çerkezköy ve Kapaklı ilçelerindeki 17 kuyumcuya altın alış-satış fiyatlarını aralarında anlaşarak belirledikleri için ceza verdi.

Rekabet Kurumu’nun sitesinde yer alan açıklamada “Tekirdağ ili Çerkezköy ve Kapaklı ilçelerinde faaliyet gösteren kuyumcuların aralarında anlaşarak altın alış ve satış fiyatlarını belirlemek suretiyle 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’u ihlal ettikleri iddiası üzerine yönelik olarak yürütülen soruşturma sonucunda; toplanan tüm delil, bilgi ve belgeler, düzenlenen rapor, yazılı savunmalar ve sözlü savunma toplantısında yapılan açıklamalar değerlendirilerek” karar verildiği belirtildi.

Açıklamada, kuyumculara toplam 263.818,04 TL idari para cezası verilmesine, gerekçeli kararın tebliğinden itibaren 60 gün içinde Ankara İdare Mahkemelerinde yargı yolu açık olmak üzere, oy birliğiyle karar verildiği belirtildi.