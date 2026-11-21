Turan, "Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Guterres'in, Saygıdeğer Hanımefendi ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ile yaptığı görüşmelerde ana tema her zaman Sıfır Atık olmuştur. Bu, bizim dünyaya armağan ettiğimiz en önemli projelerden biri. Bunun uygulamalarının COP31'de görüldüğü ve Türkiye olarak bu süreçte nereden nereye geldiğimizin sergilendiği Sıfır Atık Müzesi ilgi çekiyor ve büyük teveccüh görüyor." diye konuştu.