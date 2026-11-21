Kademeli emeklilik sistemine ilişkin önerilerde, sigortalıların işe başladıkları tarih, ödedikleri prim gün sayısı ve yaş şartlarının dikkate alınması planlanıyor. Özellikle 8 Eylül 1999'dan sonra sigorta girişi yapılan çalışanlar için başlangıç yılına bağlı olarak emeklilik koşullarının aşamalı şekilde düzenlenmesi ve 2000-2008 yıllarını kapsayan bir geçiş modelinin uygulanması değerlendiriliyor.

Olası düzenlemeyle bazı sigortalılar için 9 bin gün olan prim ödeme şartının 7 bin 200 güne düşürülmesi, SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı kapsamındaki çalışanların prim koşulları arasındaki farkların azaltılması amaçlanıyor. Kadınlar ve erkekler için ayrı emeklilik yaşı kriterlerinin belirlenmesi ve belirli şartları karşılayanlara kısmi emeklilik imkanı sunulması da gündeme getirilen öneriler arasında yer alıyor.

Öte yandan, kademeli emekliliğe ilişkin bu seçenekler henüz kesinlik kazanmadı. Yeni emeklilik koşullarının uygulanabilmesi için TBMM'de gerekli yasal düzenlemenin kabul edilerek yürürlüğe girmesi gerekiyor.