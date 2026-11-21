BDDK, konut kredilerinde kredi tutarının konutun değerine oranına ilişkin düzenlemede değişikliğe gitti.

Yeni düzenlemeye göre, daha önce kendisinin, eşinin veya 18 yaşından küçük çocuklarının adına en az bir konut bulunanlara uygulanan yüzde 75'lik kredi-değer oranı indirimi, artık en az iki konut sahibi olanlar için geçerli olacak. Buna göre, tüketicinin kendisinin, eşinin veya 18 yaşından küçük çocuklarının en az iki konutunun bulunması halinde, kullanılabilecek azami kredi tutarı, konutun değerine göre belirlenen oran üzerinden yüzde 75 azaltılarak hesaplanacak.

Düzenlemeyle ayrıca, bir konutta yüzde 50 veya daha az hisseye sahip olanların söz konusu konutu, konut sahipliği değerlendirmesinde dikkate alınmayacak. Ancak ikiden fazla konutta hisseli tapu sahibi olanlar bu uygulamanın dışında tutulacak.

Öte yandan, tüketicinin kendisinin, eşinin veya 18 yaşından küçük çocuklarının sahip olduğu konutun, riskli yapı tespiti nedeniyle yıkılması ya da hakkında yıkım kararı alınması halinde, bu konutlardan yalnızca biri konut sahipliği değerlendirmesinde dikkate alınmayacak.

Sektör temsilcileri, yeni düzenlemeye ilişkin değerlendirmelerde bulundu.