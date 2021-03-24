24 Mart piyasalarda gün sonu rakamları… Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, yüzde 2,65 değer kazanarak günü 1.413,86 puandan tamamladı. Altının kilogram fiyatı, önceki kapanışa göre yüzde 0,10 azalışla 440 bin 500 liraya geriledi

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 36,44 puan artarken, toplam işlem hacmi 30,3 milyar lira seviyesinde gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 2,27 ve holding endeksi yüzde 3,21 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 5,87 ile kimya, petrol, plastik, en çok kaybettiren ise yüzde 2,56 ile metal, ana sanayi oldu.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 3,20, sanayi endeksi yüzde 3,09, hizmetler endeksi yüzde 3,16 ve teknoloji endeksi yüzde 3,09 değer kazandı.

BIST 100’DE 98 HİSSE PRİM YAPTI

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 26,93 puan ve yüzde 1,90 kazanımla 1.447,65 puandan kapandı. BIST 100 endeksine dahil hisselerin 98’i prim yaptı, 2’si geriledi. Garanti Bankası, SASA Polyester, Petkim, Ford Otomotiv ve Şişecam en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

BIST 100 endeksi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın açıklamaları sonrası 1.420,00 puanın üzerini test etti. Erdoğan, AK Parti’nin 7. Olağan Büyük Kongresi’nde, “Son birkaç gündür piyasalardaki dalgalanmalar, Türkiye ekonomisinin temellerini, gerçek dinamiklerini, potansiyelini kesinlikle yansıtmıyor. Ekonomideki reform programımızın politikalarını ve takvimini ilan ettik. Vakit, daha çok çalışma, üretme ve hedeflerimize yürüme vaktidir. Ülkemize yatırım yapan uluslararası yatırımcılara Türkiye’nin gücüne ve potansiyeline güvenmeleri çağrısında bulunuyorum.” ifadelerini kullandı.

ANALİST YORUMU NE? YARIN HANGİ VERİLER VAR?

Stop-loss (zarar kes) emirlerinin azalmasıyla pay piyasalarının dengelendiğini belirten analistler, dün sert düşüş kaydeden banka hisselerinin bugün yükselişe geçmesiyle tepki alımlarının güçlendiğini kaydetti.

Analistler, yarın yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Para Politikası Kurulu toplantı özeti, yurt dışında ise ABD’de büyüme başta olmak üzere veri gündeminin takip edileceğini bildirdi.

– Altının onsu 1.730,75 dolar

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.30 itibarıyla 1.730,75 dolardan işlem görüyor.

Borsa İstanbul Altın Piyasası’nda standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre 0,10 düşüşle 440 bin 500 liradan tamamladı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 7,9610 lira, satışta 7,9929 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 7,8027 lira, satışta 7,8340 lira olarak belirlemişti.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı’nda işlem gören 9 Kasım 2022 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 19,19’dan, bileşik getirisi de yüzde 20,11’den gerçekleşti.

Uluslararası piyasalarda, saat 18.30 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1826, sterlin/dolar paritesi 1,3718, dolar/yen paritesi de 108,90 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı, yüzde 5,15 artarak 63,54 dolardan işlem görüyor.