CNBC ve Reuters verilerine göre hisseler 525 Nijerya nairası (0,39 dolar) seviyesinden fiyatlanırken, şirketin değerlemesi yaklaşık 47 milyar dolar olarak hesaplanıyor. Şirket kurucusu Aliko Dangote'nin "halkın halka arzı" olarak tanımladığı süreçte, bireysel katılımı artırmak amacıyla minimum alım adedi 10 hisse olarak belirlendi. Amaç; çalışanların, girişimcilerin ve küçük yatırımcıların rafinerinin büyüme döngüsüne ortak olması.

Kapasite ve İhracat Performansı

Yaklaşık 20 milyar dolar yatırımla kurulan rafineri, günlük 650 bin–700 bin varil ham petrol işleme kapasitesine sahip; 2029 yılına kadar kapasitenin günlük 1,4 milyon varile çıkarılması hedefleniyor. Orta Doğu'da İran savaşı nedeniyle yaşanan arz kesintileri, özellikle jet yakıtı tedarikinde rafinerinin küresel rolünü güçlendirdi. Vortexa verilerine göre deniz yoluyla petrol ürünleri sevkiyatı, yılın ilk 10 ayında geçen yılın aynı dönemine göre yaklaşık yüzde 50 artarak günlük 400 bin varile ulaştı; kasımın ilk üç haftasında ise günlük 575 bin varille rekor seviyeye çıktı.

Piyasa Görünümü ve Risk Unsurları

Analistler, projeyi Afrika sanayileşmesi ve küresel enerji arz güvenliği açısından kritik bir dönüm noktası olarak değerlendiriyor. Enerji analisti Cyril Widdershoven, halka arza yönelik yoğun küresel iştahı Nvidia ve Anthropic çevresinde oluşan yatırımcı ilgisine benzetiyor. Öte yandan uzmanlar; yüksek inşaat ve yatırım maliyetleri, 2029 kapasite artış planlarındaki olası gecikmeler ve rafineri kâr marjlarında gelecekte yaşanabilecek daralmaların temel risk başlıkları olduğuna dikkat çekiyor.