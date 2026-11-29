İsviçre merkezli Union Bancaire Privee (UBP) Başekonomisti Patrice Gautry, Türkiye ekonomisinin bu yıl yaklaşık yüzde 2,8 ile ılımlı bir büyüme kaydetmesi, 2027'de ise toparlanarak yaklaşık yüzde 3,5 büyümesinin beklendiğini belirterek, "İç talep, enerji maliyetleri ve sanayi sektöründeki ekonomik döngüye ilişkin belirsizlikler nedeniyle baskı altında kalıyor." dedi.

Patrice Gautry, 20. İsviçre-Türkiye Ekonomi Forumu'nda AA muhabirine yaptığı değerlendirmede, küresel büyümenin dayanıklılığını koruduğunu ancak önemli belirsizliklerle karşı karşıya kalmaya devam ettiğini belirterek, dünya ekonomisinin hem bu yıl hem de gelecek yıl yüzde 3'e yakın büyümesinin beklendiğini söyledi.

Birçok bölgede jeopolitik ve siyasi risklerin yüksek seyretmesinin ekonomik döngüye ilişkin öngörülebilirliği azalttığını kaydeden Gautry, "Petrol fiyatlarının uzun süre yüksek seviyelerde kalması, büyüme üzerinde aşağı yönlü, enflasyon üzerinde ise yukarı yönlü riskler oluşturuyor." dedi.

Gautry, küresel büyümenin dengesiz seyrini sürdürmesinin, ABD ve Asya'nın diğer ekonomilerden daha iyi performans göstermesinin beklendiğine işaret ederek, "ABD ekonomisinin 2027'de yüzde 2-2,5 aralığında büyümesi, Avrupa ve Japonya ekonomilerinin ise gelecek yıllarda yaklaşık yüzde 1 büyümesi öngörülüyor." ifadelerini kullandı.

Verimlilik artışlarının güçlenmesi ve mevcut yatırım döngüsünün devam etmesinin olumlu sürprizler yaratabileceğini aktaran Gautry, şunları aktardı:

"Bu yatırım döngüsünün yapay zekanın ötesindeki sektörlere yayılması, mevcut ekonomik genişlemenin güçlenmesine katkı sağlayacaktır. Ayrıca Orta Doğu'da bir barış anlaşmasının sağlanması ve bunun sonucunda petrol fiyatlarının düşmesi, ekonomik döngüye ilave destek sağlayabilir ve mevcut olumsuzlukları ortadan kaldırabilir. Böyle bir sonucun şu anda gerçekleşme olasılığı düşük olsa da bu durum önemli bir olumlu senaryo oluşturacaktır."

"ABD'deki ara seçimlerin sonuçları 2027'de ekonomi politikalarına ilişkin karar alma alanını sınırlandırabilir"



Patrice Gautry, ABD'deki ara seçimlerin sonuçlarının siyasi tıkanıklığa yol açabileceğini ve 2027'de ekonomi politikalarına ilişkin karar alma alanını sınırlandırabileceğini dile getirerek, Avro Bölgesi'nde ise yaklaşan seçimlerin iktidar koalisyonlarında değişikliklere ve maliye politikalarında yeni yönelimlere neden olabileceğini ifade etti.

Jeopolitik gerilimlerin yüksek seyretmeye devam edebileceğini kaydeden Gautry, "ABD ile İran arasında son anda bir anlaşma sağlansa bile Orta Doğu'daki çatışma bölgedeki istikrarsızlığın sürmesine neden olabilir. Ukrayna'daki risk dengesi de belirsizliğini korurken Tayvan çevresinde yeni gerilimler ortaya çıkabilir.

Bu kısıtlayıcı unsurlar, özellikle uluslararası ticaret açısından küresel ekonomiye ilişkin öngörülebilirliği azaltıyor. Söz konusu unsurların petrol fiyatları üzerindeki risk priminin devam etmesine, taşımacılık maliyetlerinin yüksek seyretmesine ve çeşitli malların tedarikinde olası aksamalara yol açması muhtemel." değerlendirmesinde bulundu.

"Türkiye ekonomisinin 2027'de toparlanarak yaklaşık yüzde 3,5 büyümesi bekleniyor"



Patrice Gautry, Türkiye ekonomisinin 2026'da yaklaşık yüzde 2,8 ile ılımlı bir büyüme kaydetmesi, 2027'de ise toparlanarak yaklaşık yüzde 3,5 büyümesinin beklendiğine dikkati çekerek, "İç talep, enerji maliyetleri ve sanayi sektöründeki ekonomik döngüye ilişkin belirsizlikler nedeniyle baskı altında kalıyor." dedi.

Bölgeler arasındaki ticaret akımlarının jeopolitik gerilimler nedeniyle olumsuz etkilendiğine işaret eden Gautry, şu ifadeleri kullandı:

"Bu belirsizliklerin giderilmesi halinde Türkiye'nin ekonomik büyümesi 2027-2028 döneminde yaklaşık yüzde 3,8'e yükselebilir. Dezenflasyon sürecinin kademeli olarak devam etmesi ve enflasyonun 2027'de yüzde 24 seviyesinde gerçekleşmesi bekleniyor. Bu süreç, enerji fiyatlarındaki gelişmelere karşı hassasiyetini koruyor. Söz konusu gelişmeler, Merkez Bankasının kademeli parasal gevşeme sürecini sürdürüp sürdüremeyeceğini belirleyecek. Faiz oranlarının 2027 sonu itibarıyla yüzde 30'a yakın seviyelerde olması bekleniyor."

Gautry, Türkiye ekonomisinin başlıca güçlü yönlerini ticaretinin çeşitlendirilmesi, sanayi altyapısında katma değerli ürünlerin artması ve bölgelerin kesişim noktasında bulunan stratejik coğrafi konumunun oluşturduğunu söyledi.

"Fed'in aralık ayında faiz oranını yüzde 4,50'ye yükseltmesi bekleniyor"



Patrice Gautry, Türkiye'ye daha fazla doğrudan yabancı yatırım çekilebilmesi için dezenflasyon, döviz kurunda istikrar ve rekabet gücü alanlarında daha fazla ilerleme kaydedilmesinin önemine işaret etti.

Petrol fiyatları üzerindeki baskılar nedeniyle küresel enflasyonun gelecek aylarda yüksek seyretmesinin beklendiğine dikkati çeken Gautry, "Enerji fiyatlarında herhangi bir gerileme olmaması halinde enflasyonun 2027'nin ilk yarısında yüksek seviyelerde kalması, yılın ikinci yarısında ise olumlu baz etkilerinin desteğiyle kademeli olarak gerilemesi öngörülüyor. Bu süreçte enerji fiyatlarından kaynaklanan baskılar diğer sektörlere yayılıyor ve birçok ülkede çekirdek enflasyona yansıyor. Dolayısıyla enflasyon, merkez bankalarının hedeflerinin oldukça üzerinde seyrediyor ve merkez bankalarını para politikalarını sıkılaştırmaya devam etmeye zorluyor." açıklamasını yaptı.

Gautry, ABD Merkez Bankasının (Fed) aralık ayında faiz oranını yüzde 4,50'ye yükseltmesinin beklendiğini ifade ederek, şunları aktardı:

"Fed, gelecek yılın ilk çeyreğinde ilave bir faiz artırımına gidebilir ve çekirdek enflasyonun hızlanması halinde faiz oranını yüzde 4,75'e çıkarabilir. Avrupa Merkez Bankasının (ECB) da aralık ayında ve gelecek yılın ilk çeyreğinde faiz artırımlarını sürdürmesi bekleniyor. Gelecek yılın başında enflasyonun yüzde 3'ün üzerinde kalacağının öngörülmesi nedeniyle faiz oranlarının yüzde 3'e ulaşması bekleniyor. Bu faiz artırımlarının bir kısmı piyasalarda halihazırda fiyatlanmış durumda. Ancak merkez bankalarının enflasyonu yeniden kontrol altına alabilecekleri konusunda piyasaları ikna edememeleri halinde söz konusu faiz artırımları, hisse senedi değerlemeleri ve uzun vadeli getiriler üzerinde baskı oluşturacaktır."