Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına yönelik ikinci dalga endişeleri ve ABD ile Çin arasında devam eden gerilimin desteklediği altın fiyatlarında rekor üstüne rekor kırılıyor.

Dün 2.055 dolar ile tüm zamanların en yüksek seviyesini gören ve günü yüzde 0,9 değer kazancıyla tamamlayan altının ons fiyatı, yükseliş eğilimini bugüne de taşıdı. Ons altın, saat 15.50 itibarıyla 2.056 dolardan işlem görüyor.

Çeyrek altın 800 lirayı geçti *

Yurt içinde altının ons fiyatına paralel yükselen gram altın, 480 liraya kadar yükseldi. Şu dakikalarda ise, 477 liradan işlem görüyor.

Kapalıçarşı’da çeyrek altın 805 lira, Cumhuriyet altını 3.277 liradan satılıyor.

Analistler, yeni tip koronavirüs salgınına ilişkin haber akışı ve ABD’deki teşvik paketine ilişkin gelişmelerin gündemin odağındaki yerini koruduğunu belirterek, yarınki ABD’nin istihdam raporu öncesinde, bugün açıklanacak haftalık işsizlik başvurularının da piyasaların yönü üzerinde etkili olabileceğini söyledi.

Teknik açıdan altının ons fiyatında 2.060 doların direnç konumuna gelebileceğini ifade eden analistler, gram altında ise 435-470 lira bandının izleneceğini kaydetti.