Altın gram fiyatı için hem ons hem de dolar kuru etkili olurken, yatırımcılar, ‘Altın kuru ne kadar oldu, gram altın bugün kaç TL’ sorularına cevap arıyor. İşte 20 ocak altın fiyatları ve altın piyasasında son durum…

ALTIN BUGÜN NE KADAR? (20 0CAK)

Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından 799 lira seviyesinde işlem görüyor.

Dün, dolar kurundaki düşüşe karşın ons fiyatındaki artışa paralel değer kazanan gram altın, günü yüzde 0,8 yükselişle 795,7 liradan tamamladı.

Altının gram fiyatı, yeni güne de yükselişle başlamasının ardından saat 10.45 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,4 atışla 799,2 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 1.310 lira, Cumhuriyet altını da 5.353 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı, dünkü yüzde 1,6’lık yükselişin ardından bugün 1.840 dolar seviyesinde yatay seyrediyor.

Analistler, dün Biden’ın, Rusya-Ukrayna arasında jeopolitik risklerin artabileceğine dair açıklamaları sonrası altının ons fiyatının yükselişe geçtiğini belirterek, bu yükselişin yurt içinde altın fiyatlarına sınırlı yansımasının dolar kurundaki düşüşten kaynaklandığını ifade etti.

Küresel pay piyasalarının şahinleşen merkez bankaları ve artan jeopolitik risklerle karışık bir seyir izlediğini aktaran analistler, bugün yurt içinde gözlerin Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) faiz kararına çevrildiğini bildirdi.

AA Finans’ın gerçekleştirdiği ankete katılan ekonomistlerin tamamı, politika faizinin yüzde 14’te sabit bırakılacağını tahmin ediyor.

Analistler, bugün ayrıca yurt içinde haftalık para ve banka istatistikleri, yurt dışında ise Avrupa Merkez Bankası’nın toplantı tutanaklarının yanı sıra Avro Bölgesinde enflasyon, ABD’de haftalık işsizlik başvuruları ve Philadelphia Fed imalat sanayi endeksinin takip edileceğini kaydederek, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.850 doların direnç, 1.835 doların destek konumunda bulunduğunu söyledi.

CUMHURİYET ALTINIYLA İLGİLİ SORU-CEVAPLAR

Darphanenin internet sitesinde altınla ilgili paylaşılan bazı bilgiler şöyle:

Cumhuriyet Altını nedir?

Cumhuriyet Altınları, Türkiye Büyük Millet Meclisi Kararı ile standartları belirlenmiş, para yerine geçebilen, Türkiye Cumhuriyeti’ni temsil eden ve sadece Darphane tarafından üretilebilen altınlardır.

Halk arasında Ata Lirası olarak tabir edilen altın hangisidir?

Halk arasında Ata Lira olarak tabir edilen altın, Cumhuriyet altın sikkelerinin beş türünden biri olan 7,216 gram birlik sikke altındır.

Yeni tarihli ve eski tarihli Cumhuriyet Altını arasında bir fark var mıdır?

Cumhuriyet altınlarının ayarı, ağırlıkları ve kalitesi aynı standardı taşımaktadır. Yeni tarihli ve eski tarihli Cumhuriyet altınları arasında basım tarihi dışında hiçbir fark bulunmamaktadır.

Cumhuriyet Altınları üzerindeki tarih nasıl belirlenir?

Cumhuriyet altınları üzerinde bulunan tarih ve rakamlar söz konusu altınların hangi yılda ya da Cumhuriyetin kaçıncı yılında basıldığını gösterir. Cumhuriyet ziynet altınlarında tarih değişikliği miladi takvim yılı başında, Cumhuriyet Sikke altınlarında ise her yılın Cumhuriyet Bayramında (29 Ekim’de) yapılır.

GRAM ALTIN NEDİR?

Gram altın, 1 gram ağırlığındaki altın anlamına gelen değer miktarıdır. İstanbul Altın Rafinerisi’nde gram altın şöyle tanımlanmaktadır: İstanbul Altın Borsası, T.C. Darphanesi ve T.C. Hazine Müsteşarlığı tarafından kabul edilmiş 0.5, 1, 2.5, 5, 10, 20, 50, 100 gram ağırlıkta, % 99,50 (995 milyem) ve % 99,99 (999 ,9 milyem) saflıkta, genellikle yatırım amaçlı kullanılan altın külçeler.