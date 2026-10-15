ARA
DOLAR
49,51
0,11%
DOLAR
EURO
55,62
0,01%
EURO
ALTIN
6557,00
-0,16%
ALTIN
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla
  • Anasayfa
  • Altın
  • Gram, çeyrek, yarım ve tam altın bugün ne kadar? 15 Ekim 2026 güncel altın fiyatları
Ekonomist
EKONOMİST YAZARI Ekonomist ekonomist@bigmedia.com.tr
Profil Yazılar →

Gram, çeyrek, yarım ve tam altın bugün ne kadar? 15 Ekim 2026 güncel altın fiyatları

15 Ekim 2026 Perşembe güncel altın fiyatları ve piyasa verileri netleşti. Gram altın, çeyrek altın ve Cumhuriyet altını fiyatları belli oldu. İşte serbest piyasa verileriyle hazırlanan 15 Ekim 2026 Perşembe güncel altın fiyatları listesi ve satış rakamları...

Gram, çeyrek, yarım ve tam altın bugün ne kadar? 15 Ekim 2026 güncel altın fiyatları

Altın fiyatları 15 Ekim 2026 Perşembe günü sert düşüşün ardından yeniden yükselişe geçti. ABD enflasyon verilerinin beklentileri aşmasıyla 4.073 dolara kadar gerileyen ons altın, doların değer kaybetmesiyle toparlandı. 

Kapalıçarşı'da altın fiyatları da düşüşün ardından toparlanma gösterdi. Paylaşılan piyasa verilerine göre gram altın 6.626 TL seviyesine yükselirken çeyrek ve yarım altın fiyatlarında da hareketlilik yaşandı. 

15 Ekim 2026 Perşembe günü açıklanan Kapalıçarşı fiyatları şöyle:

-Gram altın alış: 6.585,34 TL

-Gram altın satış: 6.586,33 TL

-Çeyrek altın alış: 10.707 TL

-Çeyrek altın satış: 10.801 TL

-Cumhuriyet altını alış: 42.719 TL

-Cumhuriyet altını satış: 43.065 TL

-Tam altın: 42.406 TL

0
Ekonomist
EKONOMİST YAZARI Ekonomist ekonomist@bigmedia.com.tr
Profil Yazılar →
SON HABERLER
EKONOMİST YENİ SAYI
Ekonomist Yeni Sayı
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun.
ABONE OL