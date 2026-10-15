Gram, çeyrek, yarım ve tam altın bugün ne kadar? 15 Ekim 2026 güncel altın fiyatları

Altın fiyatları 15 Ekim 2026 Perşembe günü sert düşüşün ardından yeniden yükselişe geçti. ABD enflasyon verilerinin beklentileri aşmasıyla 4.073 dolara kadar gerileyen ons altın, doların değer kaybetmesiyle toparlandı.

Kapalıçarşı'da altın fiyatları da düşüşün ardından toparlanma gösterdi. Paylaşılan piyasa verilerine göre gram altın 6.626 TL seviyesine yükselirken çeyrek ve yarım altın fiyatlarında da hareketlilik yaşandı.

15 Ekim 2026 Perşembe günü açıklanan Kapalıçarşı fiyatları şöyle:

-Gram altın alış: 6.585,34 TL

-Gram altın satış: 6.586,33 TL

-Çeyrek altın alış: 10.707 TL

-Çeyrek altın satış: 10.801 TL

-Cumhuriyet altını alış: 42.719 TL

-Cumhuriyet altını satış: 43.065 TL

-Tam altın: 42.406 TL