PwC'den "Küresel Eğlence ve Medya Sektörü 2030" raporu

PwC’nin 53 ülke ve bölgede, 12 farklı eğlence ve medya (E&M) segmentindeki küresel büyümeyi mercek altına alan “Küresel Eğlence ve Medya Sektörüne Bakış 2026-2030” raporu, 2030 yılına kadar sektörde yaratılması beklenen 600 milyar dolarlık yeni gelirin büyük ölçüde dijital ekosistemlerden geleceğini ortaya koyuyor. Rapora göre 2025’te 1 trilyon doları aşan küresel eğlence ve medya reklam gelirlerinin 2030’da 1,4 trilyon dolara ulaşması bekleniyor. Yapay zekâ destekli reklamcılık ve yüz yüze canlı deneyimlerin büyümeyi desteklemesiyle küresel eğlence ve medya endüstrisinin de 2030’a kadar yıllık ortalama %3,4 büyüyerek 4,2 trilyon ABD doları gelire ulaşacağı öngörülüyor.

Reklamcılık, 2026 yılında tüketici harcamalarını geride bırakacak

Raporda incelenen üç ana gelir alanı olan internet erişimi, reklamcılık ve tüketici harcamaları arasında en hızlı büyümenin reklamcılıkta gerçekleşmesi bekleniyor. Reklamcılığın yıllık ortalama %5,6 büyümesi ve 2026 yılında, yıllık ortalama %2,5 büyümesi beklenen tüketici harcamalarını geride bırakması bekleniyor.

Gelir bazında bu üç alanın en büyüğü olan internet erişimi pazarında ise büyümenin yavaşlaması bekleniyor. Pazarın, 2025’teki 1,3 trilyon dolarlık seviyesinden yıllık ortalama %2,3 büyümeyle 2030’da 1,5 trilyon dolara ulaşacağı tahmin ediliyor.

Reklam harcamaları 2025 yılında ilk kez 1 trilyon doları aşarken, yapay zekâ destekli gerçek zamanlı hiper-kişiselleştirmenin daha hedefli reklam çözümlerinin önünü açmasıyla bu rakamın 2030’da 1,4 trilyon dolara çıkması bekleniyor. Sosyal medya, video ve diğer dijital harcamaları kapsayan küresel internet reklamcılığı pazarı da 2025 yılında %12,2 büyüyerek 755,6 milyar dolara ulaştı. Pazarın tahmin dönemi boyunca yıllık ortalama %7,2 büyümesi öngörülüyor. Türkiye’de ise internet reklamcılığı gelirleri 2025 yılında 3,4 milyar ABD doları seviyesinde gerçekleşti. Pazarın 2030’a kadar yıllık ortalama %6,5 büyüyerek 4,6 milyar ABD dolarına ulaşması bekleniyor. Tahmin döneminde en hızlı büyüyen kategorinin, yıllık ortalama %8,4 ile diğer görüntülü reklamlar (other display) olması bekleniyor.

Raporun Türkiye’ye ilişkin verilerini değerlendiren PwC Türkiye Eğlence ve Medya Sektörü Lideri Cenk Uslu, şunları dile getirdi: “Türkiye verileri, dijital mecraların eğlence ve medya pazarındaki ağırlığının artmaya devam ettiğini gösteriyor. İnternet reklamcılığı gelirlerinin 2025’te 3,4 milyar ABD dolarından 2030’da 4,6 milyar ABD dolarına ulaşması beklenirken, OTT video pazarı da 2025 itibarıyla 835,6 milyon ABD dolarlık büyüklüğe erişmiş durumda. Müzik, radyo ve podcast pazarında 2030’a kadar öngörülen yıllık ortalama %13,2’lik büyüme de Türkiye’de dijital içerik ve tüketim alışkanlıklarındaki dönüşümün farklı segmentlere yayıldığını gösteriyor.”

PwC'nin uzun yıllardır hazırladığı ve tüm dünyada ilgiyle takip edilen Küresel Eğlence ve Medya Sektörüne Bakış raporunun bu alanda geleceği şekillendiren en önemli trendlere ışık tuttuğunu belirten PwC Türkiye Telekomünikasyon, Medya, Teknoloji Sektörü Lideri Serhat Onan ise şu değerlendirmede bulundu: “Raporumuzun 2026-2030 yılları arasındaki trendleri ortaya koyan en güncel versiyonuna göre, sektörün önümüzdeki dönemdeki seyrinde ana itici güç, yapay zekâ destekli hiper-kişiselleştirme ile ivme kazanan reklamcılık olacak. Bulgular, endüstrideki ana gelir modelinin veri odaklı ve hedefli reklam ekosistemlerine kaydığını gösterirken; bağlantı ve altyapı tarafındaki büyümenin yavaşlaması, dijital ekosistemlerin ve yaratıcı içeriklerin önemini daha da artırıyor.”

Yayın platformları “abonelik yorgunluğuna” karşı yeni modeller geliştiriyor

Pandemi sonrası toparlanmasını sürdüren küresel gişe gelirlerinin 2030’a kadar ortalama %3,5 yıllık artışla 39,5 milyar dolara ulaşması bekleniyor. Asya-Pasifik’te gişe gelirlerinin 2025’teki 13,8 milyar dolardan yaklaşık 17 milyar dolara; EMEA’da 8,6’dan 10,1 milyar dolara; Kuzey Amerika’da ise 8,7’den 9,9 milyar dolara çıkacağı öngörülüyor.

Küresel sinema seyirci sayısında yıllık ortalama artışın yalnızca %1 seviyesinde kalması beklendiğinden, gelir artışının önemli bölümünün bilet fiyatlarındaki yükselişten kaynaklanacağı tahmin ediliyor.

Dijital yayın platformlarının (OTT) gelirlerinin yıllık ortalama %6,1 artması beklenirken, abonelik sayısındaki büyümenin yavaşlaması ve “abonelik yorgunluğu” nedeniyle olgun pazarlarda büyüme hızının düşeceği öngörülüyor. Bu ortamda konsolidasyonun, çoklu paket tekliflerinin, iş ortaklıklarının ve reklam destekli abonelik seçeneklerinin yaygınlaşması bekleniyor. OTT reklam gelirlerinin yıllık ortalama %9,4 büyüyerek toplam segment gelirlerindeki payını 2025’teki %19,4’ten 2030’da %22,6’ya çıkarması öngörülüyor.

Buna karşılık geleneksel TV gelirleri, tüketicilerin içeriğe giderek daha fazla mobil ve dijital platformlar üzerinden ulaşmasıyla 2025’te %2,7 düşerek 360,5 milyar dolara geriledi. Gelirlerin 2030’a kadar yıllık ortalama %1,1 azalarak 341,2 milyar dolara inmesi bekleniyor.

Türkiye’nin OTT video pazarı ise 2025 yılında 835,6 milyon ABD doları büyüklüğe ulaştı. Bunun 671,5 milyon ABD dolarını abonelik temelli video hizmetleri (SVOD), 156,3 milyon ABD dolarını reklam destekli video hizmetleri (AVOD), 7,8 milyon ABD dolarını ise işlem başına ücretlendirilen video hizmetleri (TVOD) oluşturdu. Bu dağılım, SVOD gelirlerinin Türkiye OTT pazarındaki belirleyici ağırlığını ortaya koyuyor.

Canlı deneyimlere yoğun talep sürüyor, şans oyunu gelirlerinde büyüme bekleniyor

Rapora göre sinema, canlı müzik, açık hava etkinlikleri ve ticari fuarları kapsayan canlı ve “paylaşılan gerçeklik” odaklı deneyimlerin, pandemi sonrası zirve seviyelerine kıyasla daha yavaş da olsa büyümeyi sürdürmesi bekleniyor. Bu alanların toplam gelirlerinin yıllık ortalama %5,2 büyüyerek 2030’da 294 milyar dolara ulaşacağı öngörülüyor.

Küresel müzik, radyo ve podcast pazarının 2025’teki 125,5 milyar dolarlık seviyesinden 2030’da 145,1 milyar dolara çıkacağı tahmin ediliyor. Dijital müzik dinleme segmentinin 56,6 milyar dolarla pazarın en büyük bileşeni olmayı sürdürmesi, canlı müzik sektörünün ise 2030’da 41,5 milyar doları aşması bekleniyor. Raporda ilk kez incelenen çevrimiçi bahis ve şans oyunlarında, kapsama alınan 10 pazardaki brüt gelir 2021’de 37,1 milyar ABD dolarından 2025’te 79,5 milyar ABD dolarına çıkarak iki kattan fazla arttı. Bu büyümenin devam etmesi ve gelirin yıllık ortalama %8,5 artışla 2030’da 119,7 milyar ABD dolarına ulaşması bekleniyor. Böylece çevrimiçi bahis pazarının 2030 itibarıyla açık hava reklamcılığı (OOH) ve sinema pazarından daha büyük bir segment haline gelmesi öngörülüyor.

Türkiye’de müzik, radyo ve podcast pazarı 2025 yılında 293,5 milyon ABD doları büyüklüğe ulaştı. Pazarın 2025-2030 döneminde yıllık ortalama %13,2 büyüyerek 545,6 milyon ABD dolarına ulaşması öngörülüyor. Büyümenin ana itici gücü olması beklenen müzik segmentinin ise 2025’teki 206,6 milyon ABD dolarlık gelirini yıllık ortalama %17 büyümeyle 2030’da 453,4 milyon ABD dolarına çıkaracağı tahmin ediliyor.

