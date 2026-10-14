Bir fidanla başladı, 10 yılda binlere ulaştı: Şimdi yeni bir hedefi var

Edirne Tarım ve Orman Müdürü İslam Köse de 15 Ekim Kadın Çiftçiler Günü dolayısıyla Pekgöz’ü işletmesinde ziyaret etti.

Pekgöz’e ait bağın, kırsal kalkınma destekleri kapsamında yüzde 70 hibe ile yakın zamanda telli terbiye sistemiyle donanacağını belirten Köse, "Bakanlığımızın kadın ve genç üreticilerimize birçok desteği var. Tüm proje ve desteklerde ilave puan alarak avantajlı duruma geçiyorlar. Bunu kırsal kalkınma desteklerinde de gördük. Bu yıl 38 projemiz bu desteklerden yararlandı. Bunların birçoğu genç ve kadın üreticilerimize ait projeler." diye konuştu.