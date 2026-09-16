Gram, çeyrek, yarım ve tam altın bugün ne kadar? 16 Eylül 2026 güncel altın fiyatları

Altın piyasasında yeni gün hareketli başladı. İstanbul Kapalıçarşı'da işlem gören altın türlerinde alış ve satış fiyatları yatırımcıların yakın takibine girdi.
Gram altın güne 6.769 TL, ons altın ise 4.327 dolar seviyesinden başladı.
Altın fiyatları, yatırımcıların Fed’in faiz kararına odaklanmasıyla çarşamba günü yatay bir görünüm sergiledi.
Güncel altın satış fiyatları
Gram altın satış fiyatı: 6.769,91 TL
Çeyrek altın satış fiyatı: 11.072,00 TL
Yarım altın satış fiyatı: 22.136,00 TL
Tam altın satış fiyatı: 43.740,29 TL
Cumhuriyet altını satış fiyatı: 44.130,00 TL