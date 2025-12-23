Güvenli liman talebi arttı: Altın ve gümüş tarihi seviyelerde

Küresel piyasalarda artan jeopolitik riskler ve güvenli liman talebi, yatırımcıların altına yönelmesine neden olurken, salı günü altın fiyatları yeni bir rekor seviyeye ulaştı. ABD’nin Venezuela petrolüne ilişkin attığı adımların etkisiyle yükselen belirsizlik ortamında gümüş de tüm zamanların en yüksek düzeyini gördü.

Güncel altın fiyatları

Spot altın, yüzde 1,2 değer kazanarak ons başına 4 bin 497 dolara çıktı ve tarihi zirvesini yeniledi. ABD’de şubat vadeli altın kontratları da yüzde 0,74 primle 4 bin 502,30 dolar seviyesinde işlem gördü.

Spot gümüş ise yüzde 1,3 yükselişle 70 dolara ulaşarak tüm zamanların en yüksek seviyesini kaydetti.

Küresel piyasalarda ons altının rekor seviyelere yükselmesinin ardından, Türkiye’de gram altın da tarihi zirvesini gördü. Gram altın fiyatı yüzde 1,4 artışla 6 bin 192 liraya çıktı.

Güvenli liman varlıklarına yönelik talep artıyor

Rusya-Ukrayna Savaşı'na ilişkin son gelişmelerde taraflardan gelen ateşkesi reddeden açıklamalar, dünya genelinde jeopolitik tansiyonun süreceğine ilişkin korkuları körükleyerek, güvenli liman varlıklara olan talebi besledi.

Analistler, altın fiyatlarında görülen yükseliş eğiliminde merkez bankalarının alımlarına devam etmesinin de etkili olabileceğini kaydetti.

Makroekonomik veri tarafında bugün ABD'de açıklanacak Gayrisafi Yurt İçi Hasıla (GSYH) verisinin piyasaların yönü üzerinde belirleyici olması bekleniyor.

Analistler, bugün yurt içinde finansal kesim dışındaki firmaların döviz varlık ve yükümlülükleri, yurt dışında ise ABD'de Gayri Safi Yurt İçi Hasıla (GSYH), çekirdek kişisel tüketim harcamaları (PCE) fiyat endeksi ve dayanıklı mal siparişleri başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirtti.

Spot platin ve paladyum da yükseldi

Değerli metallerdeki yükseliş altın ve gümüşün ötesine geçerken, spot platin yüzde 1,1 değer kazanarak ons başına 2 bin 143,70 dolara çıktı ve 17,5 yılın en yüksek seviyesine ulaştı. Paladyum da yüzde 1,42 artışla 1.784,30 dolara yükselerek yaklaşık üç yılın zirvesine yaklaştı.

