  • MEB 10 bin öğretmen ataması ne zaman? 10 bin öğretmen atamasında son durum ne?

MEB 10 bin öğretmen ataması ne zaman? 10 bin öğretmen atamasında son durum ne?

Milli Eğitim Bakanlığı’nın 2026 yılı için planladığı 10 bin öğretmen ataması süreci, Milli Eğitim Akademisi’nin devreye girmesiyle yeni bir model üzerinden ilerliyor. Peki MEB 10 bin öğretmen ataması ne zaman? 10 bin öğretmen atamasında son durum ne?

MEB 10 bin öğretmen ataması ne zaman? 10 bin öğretmen atamasında son durum ne?

Bakan Yusuf Tekin’in son açıklamaları, MEB-AGS (Akademi Giriş Sınavı) sonuçlarına göre yerleşen adayların atama takvimini ve akademi eğitim sürecini netleştirdi. 

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’in açıklamalarıyla, 2026 yılı için planlanan 10 bin öğretmen ataması sürecinde yeni bir dönem resmen başlıyor. Milli Eğitim Akademisi'nin kurulmasıyla birlikte atama sistemi, KPSS ve mülakat odaklı yapıdan "Akademi Hazırlık Eğitimi" odaklı bir modele geçiş yapmış oldu. 

Bakan Tekin, MEB-AGS (Akademi Giriş Sınavı) sonuçlarına göre yerleşen adayların akademi eğitimlerini tamamladıkları an, bekleme süreci olmaksızın atamalarının yapılacağının altını çizdi.

Milli Eğitim Akademisi Kritik Takvimi

Öğretmen adaylarının önümüzdeki haftalarda takip etmesi gereken resmi takvim şu şekildedir:

23 Mart 2026: Eğitim ve uygulama merkezlerine kesin kayıt hakkı kazanan asıl adayların ilanı.

25 Mart – 3 Nisan 2026: Asıl adaylar için kayıt başvurularının alınması.

7 Nisan 2026: Yedek aday listesinin duyurulması.

8 – 10 Nisan 2026: Yedek adayların kayıt işlemleri.

13 Nisan 2026: Hazırlık Eğitimi Programı doğrultusunda derslerin başlaması.

 

En Fazla Atama Yapılacak Branşlar

Toplam 10 bin kontenjanın dağılımında aslan payını alan branşlar ve sayıları netleşti:

Branş AdıKontenjan Sayısı
Sınıf Öğretmenliği2.816
Özel Eğitim Öğretmenliği1.798
İngilizce Öğretmenliği801
Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi762
Okul Öncesi Öğretmenliği653
