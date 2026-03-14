MEB 10 bin öğretmen ataması ne zaman? 10 bin öğretmen atamasında son durum ne?

Bakan Yusuf Tekin’in son açıklamaları, MEB-AGS (Akademi Giriş Sınavı) sonuçlarına göre yerleşen adayların atama takvimini ve akademi eğitim sürecini netleştirdi.
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’in açıklamalarıyla, 2026 yılı için planlanan 10 bin öğretmen ataması sürecinde yeni bir dönem resmen başlıyor. Milli Eğitim Akademisi'nin kurulmasıyla birlikte atama sistemi, KPSS ve mülakat odaklı yapıdan "Akademi Hazırlık Eğitimi" odaklı bir modele geçiş yapmış oldu.
Bakan Tekin, MEB-AGS (Akademi Giriş Sınavı) sonuçlarına göre yerleşen adayların akademi eğitimlerini tamamladıkları an, bekleme süreci olmaksızın atamalarının yapılacağının altını çizdi.
Milli Eğitim Akademisi Kritik Takvimi
Öğretmen adaylarının önümüzdeki haftalarda takip etmesi gereken resmi takvim şu şekildedir:
23 Mart 2026: Eğitim ve uygulama merkezlerine kesin kayıt hakkı kazanan asıl adayların ilanı.
25 Mart – 3 Nisan 2026: Asıl adaylar için kayıt başvurularının alınması.
7 Nisan 2026: Yedek aday listesinin duyurulması.
8 – 10 Nisan 2026: Yedek adayların kayıt işlemleri.
13 Nisan 2026: Hazırlık Eğitimi Programı doğrultusunda derslerin başlaması.