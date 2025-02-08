Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftayı yüzde 0,53 değer kaybederek 9.951,65 puandan tamamladı. Endeks, hafta içinde en düşük 9.619,83 ve en yüksek 9.962,68 puanı gördü.

Aynı dönemde Borsa İstanbul mali endeksi yüzde 1,64 azalarak 11.575,28 puan, hizmetler endeksi yüzde 0,28 değer kazancıyla 10.053,49 puan, sanayi endeksi yüzde 0,43 yükselişle 12.699,94 puan, teknoloji endeksi yüzde 2,25 düşüşle 14.887,65 puan oldu.

EN ÇOK PRİM YAPAN 3 HİSSE

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında bu hafta en çok yükselen yüzde 12,07 ile Işıklar Enerji Yapı Holding oldu.

Işıklar Enerji Yapı Holding’i, yüzde 5,94 ile Oyak Çimento, yüzde 5,80 ile Batısöke Çimento Sanayi izledi.

EN ÇOK DEĞER KAYBEDEN 3 HİSSE

Söz konusu hisseler arasında en çok değer kaybedenler yüzde 11,01 ile Fenerbahçe Futbol AŞ, yüzde 9,54 ile Alfa Solar Enerji ve yüzde 7,79 ile Smart Güneş Enerjisi olarak sıralandı.

Borsa İstanbul'da hisseleri işlem gören en değerli şirketler, 540 milyar 120 milyon lirayla Garanti BBVA, 444 milyar 705 milyon lirayla Türk Hava Yolları ve 419 milyar 437 milyon lirayla Koç Holding oldu.

ALTIN VE DOLAR YÜKSELDİ

24 ayar külçe altının gram fiyatı geçen hafta yüzde 2,63 artışla 3 bin 321 liraya, Cumhuriyet altınının fiyatı da yüzde 2,59 değer kazanarak 22 bin 500 liraya yükseldi.

Doların satış fiyatı yüzde 0,34 artışla 35,9810 lira, avronun satış fiyatı ise yüzde 0,27 artışla 37,3210 lira oldu.

Geçen hafta 44,5100 lira olan İngiliz sterlininin satış fiyatı, bu hafta yüzde 0,58 değer kazanarak 44,7700 liraya çıktı.

İsviçre frangı da önceki haftaya kıyasla yüzde 0,53 artışla 39,6100 liradan alıcı buldu.

Kapalıçarşı'da işlem gören altın türleri ile serbest piyasada alınıp satılan bazı yabancı para birimlerinin TL bazında geçen hafta ve bu hafta sonu fiyatları ile haftalık bazda ve geçen yılın sonuna kıyasla değişim oranları (yüzde) şöyle:

TL Yatırım Aracı Adı 2024 Sonu Fiyatı Geçen Hafta Sonu Fiyatı Bu Hafta Sonu Fiyatı Haftalık Değişim (%) 2024 Sonuna Göre Değişim (%) Külçe Altın 2.975,00 3.236,00 3.321,00 2,63 11,63 Cumhuriyet 20.180,00 21.931,00 22.500,00 2,59 11,50 ABD Doları 35,3580 35,8580 35,9810 0,34 1,76 Avro 36,7510 37,2210 37,3210 0,27 1,55 İngiliz Sterlini 44,3080 44,5100 44,7700 0,58 1,04 İsviçre Frangı 39,0410 39,4000 39,6100 0,53 1,46

BES FONLARI DEĞER KAYBETTİ

Bu hafta yatırım fonları ortalama yüzde 0,02, BES fonları yüzde 0,47 değer kaybetti.

Yatırım fonları arasında en fazla yükselen yüzde 3,11 ile "Kıymetli Maden Fonları" olurken, en fazla gerileyen fon ise yüzde 2,11 ile "Hisse Senedi Fonları" oldu.

BES fonlarında ise en fazla yükseliş yüzde 2,21 ile "Kıymetli Madenler"de görülürken en fazla gerileyen fon yüzde 3,14 ile "Endeks" oldu.

Yatırım ve BES fonlarının ortalama haftalık getirileri ile toplam kazandıran fon sayıları şöyle:

Yatırım Fonları İstatistik Tablosu Fon Kategori Haftalık Fon Kategori Endeks Getiri % Fon Kategori Kazandıran (Adet) Fon Kategori Kaybettiren (Adet) Yatırım Fonları -0,02 1042 583 Borsa Yatırım Fonları -1,44 4 18 Borçlanma Araçları Fonları 0,33 60 17 Fon Sepeti Fonları 0,32 50 29 Hisse Senedi Fonları -2,11 12 125 Karma ve Değişken Fonlar -0,36 69 80 Katılım Fonları 1,06 52 9 Kıymetli Maden Fonları 3,11 18 0 Para Piyasası Fonları 0,75 65 0 Serbest Fon 0,08 716 323 Haftalık Emeklilik Fonları Fon Kategori Haftalık Fon Kategori Endeks Getiri % Fon Kategori Kazandıran (Adet) Fon Kategori Kaybettiren (Adet) Emeklilik Fonları -0,47 132 248 Başlangıç Fonları 0,66 10 0 Borçlanma Araçları 0,10 25 20 Değişken -0,72 33 108 Devlet Katkısı -1,57 0 12 Endeks -3,14 0 4 Fon Sepeti Fonu -0,61 4 12 Hisse Senedi -2,11 0 32 Karma -0,06 5 4 Katılım -0,24 6 26 Kıymetli Madenler 2,21 14 0 OKS Katılım 0,42 18 6 OKS Standart -0,68 1 9 Para Piyasası 0,61 13 0 Standart -0,77 2 11 Yaşam Döngüsü/Hedef Fon -1,04 0 3

EN FAZLA KAZANDIRAN YATIRIM FONU

Bu hafta en fazla kazandıran yatırım fonu, yüzde 66,06 ile Trive Portföy Serbest Fonu oldu.

Katılım Emeklilik ve Hayat AŞ. Kıymetli Madenler Katılım Emeklilik Yatırım Fonu, yüzde 3,98'lik yükselişle bu haftanın en fazla kazandıran emeklilik yatırım fonu olarak belirlendi.

Yatırım ve emeklilik fonları içinde haftanın en fazla kazandıran 10 fonu şöyle: