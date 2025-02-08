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BIST 100'de en çok artan 3 hisse... Altın, yatırım fonları ve haftanın 'en'leri

Bu hafta yatırım araçlarından altın ve dolar kazandırdı. İşte yatırım araçlarının haftalık performansı ve BIST 100'ün enleri:

08 Şubat 2025 | 11:12
Son Güncellenme: 08 Şubat 2025 | 11:21
BIST 100'de en çok artan 3 hisse... Altın, yatırım fonları ve haftanın 'en'leri

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftayı yüzde 0,53 değer kaybederek 9.951,65 puandan tamamladı. Endeks, hafta içinde en düşük 9.619,83 ve en yüksek 9.962,68 puanı gördü.

Aynı dönemde Borsa İstanbul mali endeksi yüzde 1,64 azalarak 11.575,28 puan, hizmetler endeksi yüzde 0,28 değer kazancıyla 10.053,49 puan, sanayi endeksi yüzde 0,43 yükselişle 12.699,94 puan, teknoloji endeksi yüzde 2,25 düşüşle 14.887,65 puan oldu.

EN ÇOK PRİM YAPAN 3 HİSSE

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında bu hafta en çok yükselen yüzde 12,07 ile Işıklar Enerji Yapı Holding oldu.

Işıklar Enerji Yapı Holding’i, yüzde 5,94 ile Oyak Çimento, yüzde 5,80 ile Batısöke Çimento Sanayi izledi.

EN ÇOK DEĞER KAYBEDEN 3 HİSSE

Söz konusu hisseler arasında en çok değer kaybedenler yüzde 11,01 ile Fenerbahçe Futbol AŞ, yüzde 9,54 ile Alfa Solar Enerji ve yüzde 7,79 ile Smart Güneş Enerjisi olarak sıralandı.

Borsa İstanbul'da hisseleri işlem gören en değerli şirketler, 540 milyar 120 milyon lirayla Garanti BBVA, 444 milyar 705 milyon lirayla Türk Hava Yolları ve 419 milyar 437 milyon lirayla Koç Holding oldu.

ALTIN VE DOLAR YÜKSELDİ

24 ayar külçe altının gram fiyatı geçen hafta yüzde 2,63 artışla 3 bin 321 liraya, Cumhuriyet altınının fiyatı da yüzde 2,59 değer kazanarak 22 bin 500 liraya yükseldi.

Doların satış fiyatı yüzde 0,34 artışla 35,9810 lira, avronun satış fiyatı ise yüzde 0,27 artışla 37,3210 lira oldu.

Geçen hafta 44,5100 lira olan İngiliz sterlininin satış fiyatı, bu hafta yüzde 0,58 değer kazanarak 44,7700 liraya çıktı.

İsviçre frangı da önceki haftaya kıyasla yüzde 0,53 artışla 39,6100 liradan alıcı buldu.

Kapalıçarşı'da işlem gören altın türleri ile serbest piyasada alınıp satılan bazı yabancı para birimlerinin TL bazında geçen hafta ve bu hafta sonu fiyatları ile haftalık bazda ve geçen yılın sonuna kıyasla değişim oranları (yüzde) şöyle:

TL     
Yatırım Aracı Adı2024 Sonu FiyatıGeçen Hafta Sonu FiyatıBu Hafta Sonu FiyatıHaftalık Değişim (%)2024 Sonuna Göre Değişim (%)
Külçe Altın2.975,003.236,003.321,002,6311,63
Cumhuriyet20.180,0021.931,0022.500,002,5911,50
ABD Doları35,358035,858035,98100,341,76
Avro36,751037,221037,32100,271,55
İngiliz Sterlini44,308044,510044,77000,581,04
İsviçre Frangı39,041039,400039,61000,531,46

 

BES FONLARI DEĞER KAYBETTİ

Bu hafta yatırım fonları ortalama yüzde 0,02, BES fonları yüzde 0,47 değer kaybetti.

Yatırım fonları arasında en fazla yükselen yüzde 3,11 ile "Kıymetli Maden Fonları" olurken, en fazla gerileyen fon ise yüzde 2,11 ile "Hisse Senedi Fonları" oldu.

BES fonlarında ise en fazla yükseliş yüzde 2,21 ile "Kıymetli Madenler"de görülürken en fazla gerileyen fon yüzde 3,14 ile "Endeks" oldu.

Yatırım ve BES fonlarının ortalama haftalık getirileri ile toplam kazandıran fon sayıları şöyle:

Yatırım Fonları İstatistik Tablosu   
Fon KategoriHaftalık Fon Kategori Endeks Getiri %Fon Kategori Kazandıran (Adet)Fon Kategori Kaybettiren (Adet)
Yatırım Fonları-0,021042583
Borsa Yatırım Fonları-1,44418
Borçlanma Araçları Fonları0,336017
Fon Sepeti Fonları0,325029
Hisse Senedi Fonları-2,1112125
Karma ve Değişken Fonlar-0,366980
Katılım Fonları1,06529
Kıymetli Maden Fonları3,11180
Para Piyasası Fonları0,75650
Serbest Fon0,08716323
Haftalık Emeklilik Fonları   
Fon KategoriHaftalık Fon Kategori Endeks Getiri %Fon Kategori Kazandıran (Adet)Fon Kategori Kaybettiren (Adet)
Emeklilik Fonları-0,47132248
Başlangıç Fonları0,66100
Borçlanma Araçları0,102520
Değişken-0,7233108
Devlet Katkısı-1,57012
Endeks-3,1404
Fon Sepeti Fonu-0,61412
Hisse Senedi-2,11032
Karma-0,0654
Katılım-0,24626
Kıymetli Madenler2,21140
OKS Katılım0,42186
OKS Standart-0,6819
Para Piyasası0,61130
Standart-0,77211
Yaşam Döngüsü/Hedef Fon-1,0403

 

EN FAZLA KAZANDIRAN YATIRIM FONU

Bu hafta en fazla kazandıran yatırım fonu, yüzde 66,06 ile Trive Portföy Serbest Fonu oldu.

Katılım Emeklilik ve Hayat AŞ. Kıymetli Madenler Katılım Emeklilik Yatırım Fonu, yüzde 3,98'lik yükselişle bu haftanın en fazla kazandıran emeklilik yatırım fonu olarak belirlendi.

Yatırım ve emeklilik fonları içinde haftanın en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:


Yatırım Fonu Haftalık Kazandıranlar		  
Fon AdıFon FiyatıGetiri (%)
TRIVE PORTFÖY SERBEST FON0,4514366,06
TERA PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON138,84927,17
AZİMUT PORTFÖY BİLGE SERBEST ÖZEL FON1,1982714,18
PARDUS PORTFÖY DÖRDÜNCÜ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)1,0951613,91
PARDUS PORTFÖY ALTINCI HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)6,7870612,31
FONERİA PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)1,9803112,28
ZİRAAT PORTFÖY KATILIM SERBEST (TL) FON8,2264811,38
PARDUS PORTFÖY ONBİRİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)0,5536610,75
PARDUS PORTFÖY ONÜÇÜNCÜ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)1,349910,51
PUSULA PORTFÖY BATI SERBEST FON0,7478710,49
Emeklilik Fonu Haftalık Kazandıranlar  
Fon AdıFon FiyatıGetiri (%)
KATILIM EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. KIYMETLİ MADENLER KATILIM EMEKLİLİK YATIRIM FONU0,057223,98
METLİFE EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. ALTIN KATILIM EMEKLİLİK YATIRIM FONU0,114583,43
QNB SAĞLIK HAYAT SİGORTA VE EMEKLİLİK A.Ş. ALTIN EMEKLİLİK YATIRIM FONU0,136183,30
ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş. ALTIN EMEKLİLİK YATIRIM FONU0,351173,18
BNP PARİBAS CARDİF EMEKLİLİK A.Ş. ALTIN EMEKLİLİK YATIRIM FONU0,368492,99
NN HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. ALTIN EMEKLİLİK YATIRIM FONU0,224932,89
HDI FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. ALTIN EMEKLİLİK YATIRIM FONU0,383152,85
BEREKET EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. ALTIN KATILIM EMEKLİLİK YATIRIM FONU0,413132,70
KATILIM EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. ALTIN KATILIM EMEKLİLİK YATIRIM FONU0,361472,59
AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. ALTIN KATILIM EMEKLİLİK YATIRIM FONU0,036992,54

 

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