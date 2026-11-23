Küçük, yüksek hızlı ve manevra kabiliyeti yüksek hava hedefleri ile gemisavar füzelere karşı geliştirilen GÖKDENİZ, gerçek atışlı testte farklı yön ve irtifalardan gelen hava hedeflerini başarıyla tespit, takip ve imha etti.

Uluslararası demo faaliyetinde, yüksek hızlı jet motorlu İHA tehdidini temsil eden hareketli hava hedefleri kullanıldı.

Test, GÖKDENİZ'in hedef tespiti, takibi ve angajman başlatma süreçlerini otomatik olarak gerçekleştirdiği otonom modda icra edildi. Operatörün müdahalesi yalnızca tek bir düğmeye basarak atışa onay vermekle sınırlı kaldı.