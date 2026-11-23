AB Komisyonu'ndan yapılan açıklamada, İngiltere merkezli CCEP şirketinin gazlı alkolsüz içecekler ile sporcu içeceklerinin üye ülkeler arasındaki ticaretini kısıtlayarak Birlik rekabet kurallarını ihlal edip etmediğini belirlemek üzere resmi soruşturma açıldığı bildirildi.

Açıklamada, şirketin söz konusu içeceklerin süpermarketler ve diğer perakendecilere toptan satışında hakim konumunu kötüye kullanıp kullanmadığının değerlendirileceği belirtildi.

Şirketin, toptan fiyat indirimlerini ürünlerin diğer AB ülkelerine ihraç edilmemesi şartına bağlayıp bağlamadığının araştırılacağı kaydedilen açıklamada, sınır ötesi ticareti kısıtlamak amacıyla gazlı içecekleri ülkelere göre farklı boyutlardaki ambalajlarda satışa sunup sunmadığının da inceleneceği ifade edildi.

Açıklamada, şirketin, perakendecilere İspanya'ya gazlı içecek ithalatını sınırlamaları için teşvik verip vermediği ve bazı müşterilerinin birden fazla ülkeyi kapsayan ortak alım görüşmeleri yapmasını engelleyip engellemediğinin de araştırılacağına dikkat çekildi.

The Coca-Cola Company'nin azınlık hissedarı olduğu CCEP, Belçika, Fransa, Almanya, Lüksemburg, Hollanda, Portekiz, İspanya ve İsveç'te gazlı alkolsüz içeceklerin en büyük tedarikçisi konumunda bulunuyor.

AB Komisyonu, Mart 2025'te şirketin bazı ülkelerdeki tesislerinde habersiz denetimler yapmıştı.

AB ülkelerinde faaliyet gösteren şirketlerin sektörlerinde rekabete aykırı bir durum olup olmadığını denetleme yetkisi AB Komisyonu'nda bulunuyor.

Komisyon, söz konusu soruşturmalarda rekabete aykırı bir durum olup olmadığını değerlendiriyor. Rekabete zarar verecek durumların tespit edilmesi halinde AB Komisyonu, bu duruma son veriyor ve şirketlere yüksek para cezaları uyguluyor.