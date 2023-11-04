BIST 100 endeksi, en düşük 7.297,00 ve en yüksek 7.786,37 puanı gördükten sonra haftayı, önceki hafta kapanışına göre yüzde 0,01 değer kaybederek 7.705,99 puandan tamamladı.

Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı, bu hafta yüzde kazancıyla 1,34 artışla 1.821 liraya Cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 1,37 kazançla 12.238 liraya yükseldi.

Geçen hafta sonu 2.958 lira olan çeyrek altının satış fiyatı 2.993 liraya çıktı.

Bu hafta ABD doları yüzde 0,79 değer kazancıyla 28,4110 liraya avro da yüzde 1,95 kazançla 30,4360 liraya yükseldi.

Yatırım fonları bu hafta yüzde 0,96 ve bireysel emeklilik fonları yüzde 0,62 değer kazandı. Kategorilerine göre bakıldığında ise yatırım fonları içinde en çok kazandıran yüzde 1,39 ile "Fon Sepeti" fonları oldu.