KPSS sonuçları ne zaman açıklanacak, hangi gün? 2025 KPSS sonuçları nereden sorgulanır?

SINAV SONUÇLARI NEREDEN ÖĞRENİLECEK?

ÖSYM tarafından açıklanacak olan KPSS sonuçlarına erişim ve sonuç belgesine dair tüm detaylar netleşti. Adaylar, sınav sonuçlarını öğrenmek için ÖSYM’nin dijital kanallarını kullanacak ve sonuç belgelerinin güvenilirliğini özel bir sistemle kontrol edebilecek.

Adaylar, sınav sonuçlarını öğrenmek için aşağıdaki adımları takip etmelidir:

Adres: ÖSYM'nin resmî sonuç sayfası olan https://sonuc.osym.gov.tr internet adresi ve mobil uygulamalar kullanılmalıdır.

Giriş Bilgileri: Sorgulama, T.C. Kimlik Numaraları ve kendilerine ait şifreleri ile yapılacaktır.

Basılı Belge: Adayların adreslerine sınav sonuç belgesi gönderilmeyecektir; internet sayfasında ilan edilen sonuç bilgileri tebliğ hükmündedir.

Sonuç bilgilerinde, adayların her bir teste verdikleri doğru ve yanlış cevap sayıları ile birlikte KPSS puanları yer alacaktır.