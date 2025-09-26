KPSS sonuçları ne zaman açıklanacak, hangi gün? 2025 KPSS sonuçları nereden sorgulanır?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından gerçekleştirilen 2025 KPSS A Grubu Genel Yetenek – Genel Kültür oturumu, geçtiğimiz hafta sonu 402 bin 105 adayın katılımıyla tamamlandı. ÖSYM tarafından yayımlanan resmî sınav takvimine göre, Lisans düzeyinde gerçekleştirilen Genel Yetenek ve Genel Kültür ile Alan Bilgisi sınavlarının sonuç tarihi belli oldu.
KPSS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Genel Yetenek ve Genel Kültür oturumlarına katılan adayların merakla beklediği sonuç tarihi, ÖSYM'nin yayımladığı takvimle kesinleşti.
ÖSYM'nin resmî takvimine göre, KPSS Lisans Genel Yetenek ve Genel Kültür sınav sonuçları 10 Ekim 2025 tarihinde açıklanacak.
SINAV SONUÇLARI NEREDEN ÖĞRENİLECEK?
ÖSYM tarafından açıklanacak olan KPSS sonuçlarına erişim ve sonuç belgesine dair tüm detaylar netleşti. Adaylar, sınav sonuçlarını öğrenmek için ÖSYM’nin dijital kanallarını kullanacak ve sonuç belgelerinin güvenilirliğini özel bir sistemle kontrol edebilecek.
Adaylar, sınav sonuçlarını öğrenmek için aşağıdaki adımları takip etmelidir:
Adres: ÖSYM'nin resmî sonuç sayfası olan https://sonuc.osym.gov.tr internet adresi ve mobil uygulamalar kullanılmalıdır.
Giriş Bilgileri: Sorgulama, T.C. Kimlik Numaraları ve kendilerine ait şifreleri ile yapılacaktır.
Basılı Belge: Adayların adreslerine sınav sonuç belgesi gönderilmeyecektir; internet sayfasında ilan edilen sonuç bilgileri tebliğ hükmündedir.
Sonuç bilgilerinde, adayların her bir teste verdikleri doğru ve yanlış cevap sayıları ile birlikte KPSS puanları yer alacaktır.
Kimlik Bilgisi Değişikliği Uyarısı
ÖSYM, Aday İşlemleri Sistemi’nde kayıtlı kimlik bilgilerinde değişiklik yapan adayları uyarmaktadır. Daha önce alınmış olan sınav veya yerleştirme sonuçları, değişen kimlik bilgilerine göre yeniden düzenlenmeyecektir.
Belge Güvenilirliği: Kontrol Sistemi Devrede
ÖSYM, sınav sonuç belgelerinin doğruluğunu sağlamak amacıyla “Sonuç Belgesi Kontrol Sistemi” işlemini hizmete sunmuştur.
Bu amaçla, her Sınav Sonuç Belgesinin en alt kısmına sistem tarafından rastgele üretilmiş bir “Sonuç Belgesi Kontrol Kodu” basılmaktadır.
Bu doğrulama işlemine https://sonuc.osym.gov.tr adresi üzerindeki Sonuç Belgesi Kontrol Sistemi sayfasından ulaşılmaktadır.
KPSS PUAN TÜRLERİ
Kamu personeli olmak isteyen adayların en çok merak ettiği konuların başında KPSS (Kamu Personel Seçme Sınavı) puan türleri ve bu puanların nasıl hesaplandığı geliyor. Adayların atanacağı kadroya göre değişen P1, P2 ve P3 puan türlerinin test ağırlıkları ÖSYM tarafından net bir şekilde belirlenmiştir.
KPSS Puan Türleri ve Ağırlıkları
KPSS Lisans düzeyinde hesaplanan temel puan türlerinin hesaplanmasında Genel Yetenek ve Genel Kültür testlerinin etkisi şöyledir:
KPSS P1 Puan Türü
Genel Yetenek ve Genel Kültür testlerinin farklı ağırlıklarla hesaplanmasıyla oluşur.
Genel Yetenek: %70
Genel Kültür: %30
KPSS P2 Puan Türü
P1'e göre Genel Kültür testinin ağırlığı artırılmıştır.
Genel Yetenek: %60
Genel Kültür: %40
Önemli Not: P2 puan türü, sadece Lisans düzeyindeki adaylar için hesaplanmaktadır. Önlisans ve ortaöğretim KPSS'ye giren adayların P2 puanı hesaplanmaz.
KPSS P3 Puan Türü
Lisans mezunu adaylar için en yaygın kullanılan ve eşit ağırlığa sahip olan puan türüdür. Lisans B Grubu kadroların atamasında bu puan esas alınır.
Genel Yetenek: %50
Genel Kültür: %50 (Eşit oranda ağırlığa sahiptir.)
Adayların, tercih edecekleri kadronun gerektirdiği puan türünü öğrenerek çalışma stratejilerini buna göre belirlemesi büyük önem taşımaktadır.