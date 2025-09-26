Yargıtay Başkanlığı tarafından yapılan 174 sözleşmeli personel alımı için başvuru süreci tamamlandı. 5-15 Eylül tarihleri arasında başvurularını tamamlayan on binlerce aday, şimdi sonuçların açıklanacağı tarihe odaklanmış durumda.

YARGITAY PERSONEL ALIMI SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Yargıtay Başkanlığı tarafından yapılan sözleşmeli personel alımı için adayların heyecanlı bekleyişi sürüyor. Şu an itibarıyla sözleşmeli personel alımı sonuçları henüz açıklanmadı. Sonuçlar ilan edildiğinde ilgili resmî kanallardan duyuru yapılacaktır.

BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ

Pozisyonlara Göre Başvuru Değerlendirme Yöntemleri

Başvuruların değerlendirilmesi ve adayların sınavlara çağrılması, pozisyonlara göre farklılık göstermektedir. Adayların hangi sınava çağrılacağı ve çağrılacak kişi sayısı, aşağıdaki esaslara göre belirlenecektir:

1. Sınavsız Çağrılan Pozisyon:

Zabıt Kâtibi: Başvuru şartlarını sağlayan tüm adaylar, inceleme sonrasında doğrudan bilgisayar uygulama sınavına çağrılacaktır.

2. KPSS Puanına Göre Uygulama Sınavına Çağrılan Pozisyonlar:

Destek Personeli (Şoför), (Aşçı): Başvuru şartlarını sağlayan adaylar KPSS puanına göre sıralanacak ve ilan edilen pozisyon sayısının 10 katı aday uygulama sınavına çağrılacaktır. (Son sıradaki eşit puanlı adayların tamamı da çağrılacaktır.)

3. KPSS Puanına Göre Sözlü Sınava Çağrılan Pozisyonlar:

Koruma ve Güvenlik Görevlisi, Mübaşir, Destek Personeli (Hizmetli, Temizlik Görevlisi, Garson, Bahçıvan, Bulaşıkçı): Başvuru şartlarını sağlayan adaylar KPSS puanına göre sıralanacak ve ilan edilen pozisyon sayısının 10 katı aday sözlü sınava çağrılacaktır. (Son sıradaki eşit puanlı adayların tamamı da çağrılacaktır.)

Başvuru Sonuçlarına İtiraz Süreci

Sınav sonuçlarının ilanı sonrasında adaylara itiraz hakkı tanınacaktır. İtiraz süreci ve şartları şunlardır:

Süre: Başvuru sonuçlarının ilan edilmesinden itibaren 5 (beş) iş günü içinde yapılmalıdır.

Şekil: İtirazlar, dilekçe ile şahsen veya posta yoluyla Başkanlığın Personel ve Eğitim Müdürlüğüne yapılacaktır.

Geçerlilik: Postadaki gecikmeler dikkate alınmayacak olup, süresi içinde yapılmayan itirazlar işleme alınmayacaktır. İtiraz üzerine yapılan incelemenin sonucu ilgiliye yazılı olarak bildirilecektir.