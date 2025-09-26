AGS 10 bin öğretmen ataması ne zaman? AGS ile 10 bin öğretmen atamasında son durum

10 bin öğretmen alımında esas alınacak olan Akademi Giriş Sınavı (AGS), 13 Haziran 2025 tarihinde ilk kez uygulanmıştı. Sınav maratonunun ardından, adayların heyecanla beklediği AGS sonuçları ise 13 Ağustos 2025 tarihinde ÖSYM tarafından resmî olarak ilan edildi.
10 BİN ÖĞRETMEN ATAMASINDA SON DURUM
Millî Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından 2025 yılı içerisinde gerçekleştirileceği bildirilen toplam 25 bin öğretmen ataması sürecinde, adayların dikkati kalan atama takvimine çevrildi. İlk etap olan 15 bin alım sürecinin sonuna gelinirken, 10 bin kişilik ek alımın detayları bekleniyor.
15 Bin Atamasında İtiraz Sonuçları Ne zaman açıklanacak?
İlk etapta 2024 KPSS puanı ile yapılan 15 bin öğretmen alımı sürecinin neredeyse tüm aşamaları tamamlandı. Adaylar, 21 Nisan - 5 Mayıs tarihleri arasında başvurularını yapmış, 7 Mayıs günü sözlü sınava katılacakların isimleri duyurulmuştu. Eylül ayı başında yapılan sözlü sınav sonuçlarına itiraz başvurularının değerlendirme süreci ise sona yaklaştı.
İtiraz Değerlendirme Sonuçları: 3 Ekim 2025 tarihinde açıklanacak.
Bu sonuçların ilanıyla birlikte, 15 bin öğretmen atamasına dair süreç büyük ölçüde tamamlanmış olacak.
10 Bin Öğretmen Alımında Beklenen Takvim
Bakanlık tarafından daha önce duyurulan ve Millî Eğitim Bakanı Yusuf Tekin tarafından da teyit edilen 10 bin öğretmen alımı ise AGS (Akademi Giriş Sınavı) puanı ile gerçekleştirilecek. Adaylar bu alıma dair takvimi merakla bekliyor.
Resmi Kılavuz: 10 bin alıma dair henüz resmi takvim veya kılavuz paylaşılmadı.
Beklenti: Atama sürecine ilişkin detayların Ekim ayı başında açıklanması tahmin ediliyor. Bu takvime göre, 10 bin öğretmen atamasının da Kasım ayına denk gelmesi öngörülüyor.
Öğretmen adaylarının hem 15 bin atamasının itiraz sonuçları hem de 10 bin atamasının başvuru kılavuzu için Ekim ayının ilk haftasındaki resmî duyuruları yakından takip etmeleri önem arz etmektedir.
10 BİN ÖĞRETMEN ALIMI BRANŞ DAĞILIMI BELLİ OLDU MU?
Millî Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından 2025 yılındaki 25 bin öğretmen ataması kapsamında gerçekleştirilen ilk etap 15 bin öğretmen alımına ilişkin branş ve kontenjan dağılımı resmî olarak paylaşılmıştı.
Bu dağılım, atama sürecindeki öncelikli ihtiyaç alanlarını gösterirken, en fazla atama yapılan ilk 5 branş ve kontenjan sayıları şu şekilde sıralanmıştı:
|Branş Adı
|Kontenjan Sayısı
|Sınıf Öğretmenliği
|4.378
|Özel Eğitim Öğretmenliği
|3.087
|Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenliği
|1.802
|Okul Öncesi Öğretmenliği
|1.321
|İngilizce Öğretmenliği
|757
Geriye kalan 10 bin öğretmen ataması için branş dağılımının ise önümüzdeki günlerde MEB tarafından yayımlanacak kılavuzla netleşmesi bekleniyor.