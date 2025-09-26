AGS 10 bin öğretmen ataması ne zaman? AGS ile 10 bin öğretmen atamasında son durum

10 Bin Öğretmen Alımında Beklenen Takvim

Bakanlık tarafından daha önce duyurulan ve Millî Eğitim Bakanı Yusuf Tekin tarafından da teyit edilen 10 bin öğretmen alımı ise AGS (Akademi Giriş Sınavı) puanı ile gerçekleştirilecek. Adaylar bu alıma dair takvimi merakla bekliyor.

Resmi Kılavuz: 10 bin alıma dair henüz resmi takvim veya kılavuz paylaşılmadı.

Beklenti: Atama sürecine ilişkin detayların Ekim ayı başında açıklanması tahmin ediliyor. Bu takvime göre, 10 bin öğretmen atamasının da Kasım ayına denk gelmesi öngörülüyor.

Öğretmen adaylarının hem 15 bin atamasının itiraz sonuçları hem de 10 bin atamasının başvuru kılavuzu için Ekim ayının ilk haftasındaki resmî duyuruları yakından takip etmeleri önem arz etmektedir.