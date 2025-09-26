Bu hafta sonu hangi sınavlar var? 27-28 Eylül ÖSYM sınav takvimi

28 Eylül Pazar Günü Sınavları

Pazar günü ise hukuk ve idari yargı alanında kariyer hedefleyen adaylar için iki önemli sınav aynı anda başlayacak.

Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı (HMGS/2): Hukuk fakültesi mezunlarının mesleklerine başlayabilmeleri için kritik önem taşıyan sınavın ikinci oturumu Pazar günü yapılacaktır.

İdari Yargı Ön Sınavı (İYÖS): İdari yargı alanında kariyer yapmak isteyen adayların katıldığı ön eleme sınavı da Pazar günü gerçekleştirilecektir.

Sınav Saatleri, Süre ve Yapı

Her iki sınav için de toplam 60 bina ve 632 salon kullanılacak. Adayların dikkat etmesi gereken temel sınav bilgileri şunlardır:

Başlama Saati: 10.15

Son Giriş Saati: Adayların, saat 10.00'dan sonra sınav binalarına kesinlikle girmesine izin verilmeyecektir.

Soru Sayısı: Her iki sınav da 120 sorudan oluşacak.

Cevaplama Süresi: Adaylara toplam 155 dakika süre verilecektir.

Sınav Şekli: Her iki sınav da test şeklinde uygulanacaktır.

Hangi Adaylar Hangi Sınava Girecek?

Sınavlar, farklı alanlardan mezun olan adayların kariyer yollarını açmak üzere düzenleniyor:

2025-HMGS/2 (Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı)

Bu sınava girmeye hak kazanan adaylar şunlardır:

Hukuk fakültesinden mezun olanlar.

Yabancı bir hukuk fakültesini bitirip, Türkiye'deki hukuk fakülteleri programlarına göre eksik kalan derslerden sınava girerek denklik belgesi alanlar.

2025-İYÖS (İdari Yargı Ön Sınavı)

Bu sınava ise genellikle hukuk bilgisine yer veren fakültelerden mezun olanlar katılabilecektir:

Hukuk bilgisine programlarında yeterince yer veren siyasal bilgiler, idari bilimler, iktisat ve maliye alanlarında en az dört yıllık yükseköğrenim görmüş olanlar.

Bunlara denkliği kabul edilmiş yabancı öğretim kurumlarından mezun olanlar.