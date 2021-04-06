Türkiye ekonomisinin kronik sorunlarından biri olan dış ticaret açığı, pandeminin vurduğu son bir yıllık dönemde 50 milyar doları aştı. Turizm gelirlerinin bu dönemde büyük oranda erimesi ve sıcak para girişinin azalması, dış açığın finansmanında yaşanacak sıkıntıların artabileceğine işaret ediyor.

ARAM EKİN DURAN

eduran@ekonomist.com.tr

TÜİK’in açıkladığı dış ticaret verilerine göre, şubatta ihracat ve ithalatta yüzde 10 artış yaşandı. Dış ticaret açığı 3 milyar 36 milyon dolardan, 3 milyar 299 milyon dolara yükseldi. Yılın ilk iki aylık döneminde ise dış ticaret açığı yüzde 16 azalarak 6,35 milyar dolara geriledi.

İHRACAT ŞUBATTA YÜZDE 9,6 ARTTI

Genel ticaret sistemi kapsamında üretilen geçici dış ticaret verilerine göre; ihracat şubatta yüzde 9,6 artarak 16 milyar 9 milyon dolar, ithalat yüzde 9,4 artarak 19 milyar 308 milyon dolara çıktı. İhracatın ithalatı karşılama oranı da yüzde 82,8’den yüzde 82,9’a çıktı.

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre; şubatta ihracat yüzde 1,9 azalırken, ithalat yüzde 1,1

arttı. Takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ise ihracat yüzde 10,6, ithalat yüzde 10 arttı. Enerji ürünleri ve parasal olmayan altın hariç ihracat, şubatta yüzde 9,7 artarak 13 milyar 955 milyon dolardan, 15 milyar 307 milyon dolara yükseldi.

Şubat ayında enerji ürünleri ve parasal olmayan altın hariç ithalat da yüzde 17,9 artarak 13 milyar 172 milyon dolardan, 15 milyar 531 milyon dolara çıktı. Söz konusu dönemde, enerji ürünleri ve parasal olmayan altın hariç dış ticaret açığı ise 224 milyon dolar oldu. Dış ticaret hacmi yüzde 13,7 artarak 30 milyar 839 milyon dolar olarak gerçekleşti. Söz konusu ayda enerji ve altın hariç ihracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 98,6 olarak kayıtlara geçti.

ARA MALI İTHALATI

İthalatta, ara mallarının payı yüzde 75,1, sermaye mallarının payı yüzde 13,7 ve tüketim mallarının payı yüzde 10,9 oldu. İki aylık ithalatta ise ara mallarının payı yüzde 75,7, sermaye mallarının payı yüzde 13,8 ve tüketim mallarının payı yüzde 10,3 olarak gerçekleşti.