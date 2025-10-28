Borsada dün 4 şirket geri alım yaptığını duyurdu (27 Ekim)

Borsada 27 Ekim'de geri alım yaptığını duyuran şirketler şöyle:
1 LOKMAN HEKİM ENGÜRÜSAĞ SAĞLIK TURİZM EĞİTİM HİZMETLERİ VE İNŞAAT TAAHHÜT A.Ş. (LKMNH)
Açıklama şöyle:
27.10.2025 tarihinde LOKMAN HEKİM ENGÜRÜSAĞ SAĞLIK, TURİZM, EĞİTİM HİZMETLERİ VE İNŞAAT TAAHHÜT A.Ş. payları ile ilgili olarak 16,65 TL - 16,71TL fiyat aralığından 17.985 adet alış işlemi ortaklığımızca gerçekleştirilmiştir. Geri Alım programı çerçevesinde gerçekleştirilen işlemle birlikte LOKMAN HEKİM ENGÜRÜSAĞ SAĞLIK, TURİZM, EĞİTİM HİZMETLERİ VE İNŞAAT TAAHHÜT A.Ş. sermayesindeki paylarımız 27.10.2025 tarihi itibariyle %4,94'e ulaşmıştır.
2 AKFEN YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş. (AKFYE)
Açıklama şöyle:
Yönetim Kurulumuzun 25.03.2025 ve 28.08.2025 tarihli kararları kapsamında; 27.10.2025 tarihinde 55.000 adet pay geri alınmış olup, geri alım programı kapsamında geri alınan toplam 13.207.787 adet payın sermayeye oranı %1,1034'tür.
3 AKFEN GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. (AKFGY)
Açıklama şöyle:
Yönetim Kurulumuzun 25.03.2025 tarihli kararı kapsamında; 27.10.2025 tarihinde 117.289 adet pay geri alınmış olup, geri alım programı kapsamında geri alınan toplam 39.921.784 adet payın sermayeye oranı %1,0236'dır.
4 AKFEN İNŞAAT TURİZM VE TİCARET A.Ş. (AKFIS)
Açıklama şöyle:
Yönetim Kurulumuzun 24.03.2025 tarihli kararı kapsamında 27.10.2025 tarihinde 43.544 adet pay geri alınmış olup, geri alım programı kapsamında geri alınan toplam 4.960.162 adet payın sermayeye oranı %0,7792'dir.