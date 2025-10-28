Borsada dün 4 şirket geri alım yaptığını duyurdu (27 Ekim)

Açıklama şöyle:

27.10.2025 tarihinde LOKMAN HEKİM ENGÜRÜSAĞ SAĞLIK, TURİZM, EĞİTİM HİZMETLERİ VE İNŞAAT TAAHHÜT A.Ş. payları ile ilgili olarak 16,65 TL - 16,71TL fiyat aralığından 17.985 adet alış işlemi ortaklığımızca gerçekleştirilmiştir. Geri Alım programı çerçevesinde gerçekleştirilen işlemle birlikte LOKMAN HEKİM ENGÜRÜSAĞ SAĞLIK, TURİZM, EĞİTİM HİZMETLERİ VE İNŞAAT TAAHHÜT A.Ş. sermayesindeki paylarımız 27.10.2025 tarihi itibariyle %4,94'e ulaşmıştır.

