Borsada dün yeni iş ilişkisi açıklayan 4 şirket (27 Ekim)

Açıklama şöyle:

Kalyon Özgün Metro İnşaatı Adi Ortaklığı Ticari İşletmesi İle Kirazlı-Halkalı Üniversite Metro Hattı İnşaat Ve Elektromekanik İşler İle M1 Hattı Elektromekanik Sistemleri Yapım İşi için Beton Tedarik Sözleşmesi imzalanmıştır. Projeler kapsamında yaklaşık 1.100.000.000 TL (BirmilyaryüzmilyonTürkLirası) tutarında hazır beton üretimi ve tedariği işi olacaktır. (Proje kapsamında tutar değişkenlik gösterebilir.)