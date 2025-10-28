Borsada dün yeni iş ilişkisi açıklayan 4 şirket (27 Ekim)

Borsada dün yeni iş ilişkisi açıklayan 4 şirket ve açıklamaları şöyle:
1 BOĞAZİÇİ BETON SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (BOBET)
Açıklama şöyle:
Kalyon Özgün Metro İnşaatı Adi Ortaklığı Ticari İşletmesi İle Kirazlı-Halkalı Üniversite Metro Hattı İnşaat Ve Elektromekanik İşler İle M1 Hattı Elektromekanik Sistemleri Yapım İşi için Beton Tedarik Sözleşmesi imzalanmıştır. Projeler kapsamında yaklaşık 1.100.000.000 TL (BirmilyaryüzmilyonTürkLirası) tutarında hazır beton üretimi ve tedariği işi olacaktır. (Proje kapsamında tutar değişkenlik gösterebilir.)
2 MEKA GLOBAL MAKİNE İMALAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (MEKAG)
Açıklama şöyle:
Şirketimizin %100 hissesine sahip olduğu bağlı ortaklığımız Meka İthalat İhracat Pazarlama ve Ticaret A.Ş., yurt dışı yerleşik bir şirketten bugün (27.10.2025) kırma eleme tesisi siparişi almıştır. Sipariş bedelleri toplamı 836.300 (SekizYüzOtuzAltıBinÜçYüz) EUR'dur.
3 ALVES KABLO SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (ALVES)
Şirketten dün yapılan 2 açıklama şöyle:
- Firmamız yurtiçi yerleşik bayileri ile "Bayi ve alt bayi stok yönetimi sistemi" çalışması sonucunda 171.303.871,50 ₺ + KDV ( Usd Kuru :41.97 ₺ ile 4.081.579,02 $ + KDV) satış sözleşmeleri imzalamıştır.
- Firmamız, yurtiçi yerleşik Bakır Mamulleri Satış bayileri ile "2025 Eylül ayında faaliyete aldığı Bakır Lama üretim tesisinde üretilmek üzere" 400 Ton Bakır Lama ve Topraklama Malzemesi satışı kapsamında 191.937.204,00 ₺ + KDV ( Güncel Usd Kuru 41.97 ₺ ile 4.573.200,00 $ + KDV) satış sözleşmeleri imzalamıştır.(Lme Bakır Baz Değeri: 11.033 $ olup ,toplam satış değeri değişkenlik gösterebilecektir).
4 ALTINAY SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ A.Ş. (ALTNY)
Şirketten dün yapılan 2 açıklama şöyle:
- Şirketimiz ile yurtiçinde yerleşik müşterimiz arasında, taktik seviye kara araçlarına yönelik kritik bileşen üretimleri kapsamında 994.950 + KDV tutarında sözleşme imzalanmıştır.
- Şirketimiz ile yurtiçinde yerleşik müşterimiz arasında, yangın söndürme sistem tedarikine yönelik olarak 5.950.000 USD + KDV tutarında sözleşme imzalanmıştır.