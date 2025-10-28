232 nüfuslu belediyenin başkanı çağrı yaptı: 'İş de var, boş evler de'

İspanya'nın 232 nüfuslu Santa Cruz de Moya kasabasının Belediye Başkanı Virgilio Antón, dikkat çekici bir çağrıda bulundu. Nüfusun azlığından yakınan Antón, daha fazla kişinin bölgeye yerleşmesini istedi.

Antón, kasabada kiralanabilir konutların bulunduğunu ve iş imkânlarının da mevcut olduğunu belirterek, yeni sakinler için uygun bir yaşam ortamı sunulduğunu vurguladı. Bölgenin ekonomisi tarım, hayvancılık ve küçük ölçekli hizmetlere dayanıyor. Az nüfusa rağmen badem ve yağ üretim çiftliği ile ormancılık tesisi de bulunuyor.

Hükümet tarafından çeşitli girişimler uygulamaya koyuldu

El Español'da yer alan habere göre, konut konusuna değinen Belediye Başkanı, burada çalışmak ve kalmak isteyenlere kiraya verebilecekleri evlerin olduğunu belirtti.

Castilla-La Mancha yönetemi, 2025 bütçesinde nüfusun azalmasıyla mücadele kapsamında kırsal konutların yenilenmesi ve kira desteğini de içeren çeşitli önlemleri hayata geçirdi.

Ayrıca, Santa Cruz de Moya gibi istihdam ve uygun fiyatlı konut sunan belediyelere aileleri ve uzaktan çalışanları bölgeye çekmeyi amaçlayan çeşitli girişimler yürütülüyor.

"Tesisatçılara, elektrikçilere ihtiyacımız var"

Virgilio Antón, kasabanın yeni sakinlere ihtiyaç duyduğunu vurgularken, özellikle kalifiye iş gücüne olan ihtiyacı da dile getirdi.

Antón "Tesisatçılara, duvarcılara, elektrikçilere, marangozlara, yaşlı bakım çalışanlarına ihtiyacımız var..." diye vurguladı.

Belediye Başkanı konuya ilişkin açıklamasında, "Okulumuz, doktorumuz, eğlence aktivitelerimiz ve işlerimiz var. Şu anda tek ihtiyacımız olan insanlar" ifadelerini kullandı.

Santa Cruz de Moya örneği tek değil

Santa Cruz de Moya’nın bu kaderi yaşayan tek yer olmadığı da biliniyor. İspanya'nın Salmeroncillos (Cuenca) şehrinde de benzer durum yaşanıyor. Göçü teşvik eden yaşam projeleriyle ailelerin bölgeye çekilmesi hedefleniyor. Hatta yapılan çalışmalar meyvesini vermeye başladı. İstatistik Enstitüsü'ne göre Cuenca eyaletinin nüfusu bir yılda yaklaşık bin kişi arttığı açıklandı.