27 Ekim borsada gün sonu rakamları

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 88,36 puan azalarak 10.853,43 puandan kapandı. BIST 100 endeksi, güne 13,43 puan ve yüzde 0,12 azalışla 10.928,36 puandan başladı. Gün içinde en düşük 10.823,19 puanı, en yüksek 10.948,13 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,81 değer kaybederek 10.853,43 puandan tamamladı.

BIST 30 endeksi ise önceki kapanışa göre 112,15 puan ve yüzde 0,94 azalışla 11.860,93 puandan kapandı.

Bankacılık endeksi yüzde 2,77, holding endeksi yüzde 0,09 değer kaybetti.

Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 2,37 ile turizm, en çok kaybettiren bankacılık oldu.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 1,11, hizmetler endeksi yüzde 0,60 ve sanayi endeksi yüzde 0,29 değer kaybederken, teknoloji endeksi yüzde 1,58 değer kazandı.

BIST 100 endeksine dahil hisselerin 29'u prim yaptı, 65'i geriledi.

Türkiye İş Bankası (C), Türk Hava Yolları, Akbank, Ereğli Demir Çelik ile ASELSAN en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

Küresel piyasalarda yatırımcıların odağına ABD ve Çin arasında gerçekleşecek görüşme ile ABD Merkez Bankasının (Fed) yarın açıklayacağı faiz kararı yerleşirken, BIST 100 endeksi ise cuma günü test ettiği 11 bin seviyesinden gelen satışların devam etmesiyle günü bankacılık endeksi öncülüğünde negatif bir seyirle tamamladı.

Yurt içinde açıklanan verilere göre ise Türkiye'de işsizlik oranı, eylülde bir önceki aya göre değişmeyerek yüzde 8,6 olurken, genç işsizlik oranı ise eylülde 0,9 puan azalışla yüzde 14,9 olarak kayıtlara geçti.

Reel Kesim Güven Endeksi, ekimde geçen aya göre 0,6 puan artarak 100,8'e yükselirken, Mevsimsel etkilerden arındırılmamış kapasite kullanım oranı (KKO), aynı dönemde 0,2 puan artarak yüzde 74,2'ye çıktı.

YARIN HANGİ VERİLER VAR?

Analistler, yarın yurt içinde piyasaların Cumhuriyet Bayramı tatili nedeniyle 12.30'da kapanacağını belirtirken, yurt dışında Almanya'da GfK tüketici güven endeksinin, ABD'de Richmond Fed imalat sanayi endeksi ve New York Fed tüketici güven endeksinin takip edileceğini kaydetti.

ABD'de yarın kamu kurumlarına ait açıklanacak verilerin federal hükümetin kapalı olması sebebiyle erteleneceğini belirten analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 10.750 ve 10.650 seviyelerinin destek, 11.000 ve 11.100 seviyelerinin ise direnç konumunda olduğunu ifade etti.

- Altının ons fiyatı 3 bin 980 dolar

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.25 itibarıyla 3 bin 980 dolardan işlem görüyor. Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, önceki kapanışa göre yüzde 1,4 azalışla 5 milyon 767 bin lira oldu.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 14 Temmuz 2027 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 36,80 bileşik getirisi yüzde 40,19 seviyesinde gerçekleşti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 41,8406, satışta 42,0082 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 41,8134, satışta 41,9809 lira olarak belirlemişti.

Uluslararası piyasalarda saat 18.25 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1636, sterlin/dolar paritesi 1,3323 ve dolar/yen paritesi 153,103 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varili, yüzde 0,4 artışla 65,4 dolardan işlem görüyor.