Bedelsiz onayı alan 1 şirkette tarih belli oldu: Yüzde 344,44

SPK'nın son bültenine göre kurul Selva Gıda Sanayi AŞ'nin 585 milyon liralık bedelli, Orçay Ortaköy Çay Sanayi ve Ticaret AŞ'nin 160 milyon liralık bedelli, Tatlıpınar Enerji Üretim AŞ'nin 841,5 milyon liralık bedelsiz, Tera Yatırım Menkul Değerler AŞ'nin 542,5 milyon liralık bedelsiz sermaye artırım talebine onay vermişti.

Tera Yatırım Menkul Değerler A.Ş. dün KAP'a bedelsiz sermaye artırımı tarihini duyurdu. Bedelsiz pay alma hakkı kullanım başlangıç tarihi 30 Ekim olarak açıklandı.

Açıklama şöyle:

Sermaye Piyasası Kurulu'na (Kurul) 11.07.2025 tarihinde yapmış olduğumuz Bedelsiz Sermaye Artırımı başvurumuz Kurul'un 23.10.2025 tarih 56/1919 sayılı toplantısında kabul edilmiş ve 27.10.2025 tarih E-29833736-105.01.01.01-80262 sayılı yazısı ile tarafımıza bildirilmiştir.

Onaylı İhraç Belgesi ve Tadil Metni ekte yer almakta olup, Şirketimizin bedelsiz sermaye artırımına ilişkin pay alma hakkı kullanım başlangıç tarihi 30.10.2025 olarak belirlenmiştir.