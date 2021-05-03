Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) döviz rezervindeki erime, son dönemin en çok tartışılan konusu oldu. Gerek siyasette gerekse ekonomi dünyası ve iktisatçılar arasında, döviz rezervlerinin durumuna ilişkin görüş bildirmeyen kimse kalmadı.

ARAM EKİN DURAN

eduran@ekonomist.com.tr

Rezervlerin kullanım amacı ve yöntemi konusunda Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu ve hükümet üyelerinden yapılan açıklamalar ise ne yazık ki kamuoyunu tam anlamıyla tatmin etmiş değil.

Bu durumunun özellikle Merkez Bankası’nın itibarına ciddi bir zarar verdiği çok açık. Biz de bu noktada eski FED Başkanı nam-ı diğer “Helikopter Ben”, Ben Bernanke’nin meşhur sözünü hatırlatalım: “Para politikasının yüzde 98’i iletişim, yüzde 2’si eylemden ibarettir.”

ENFLASYON BEKLENTİSİ YÜZDE 12,2’YE ÇIKTI

Gelelim, Merkez Bankası Başkanı tarafından açıklanan yılın ikinci enflasyon raporuna. TCMB, son enflasyon raporunda, 2021 yıl sonu enflasyon beklentisini yukarı yönlü revize etti. Buna göre önceki raporda yüzde 9,4 olan 2021 yıl sonu enflasyon tahmini, yüzde 12,2 seviyesine çıkarıldı.

2022 beklentisi de yarım puan artışla yüzde 7,5 oldu. 2021 yılına ilişkin gıda enflasyon beklentisi de yüzde 11,5’ten yüzde 13’e yükseltildi. TCMB Başkanı olarak ilk rapor sunumunu gerçekleştiren Şahap Kavcıoğlu politika faizinin, gerçekleşen ve beklenen enflasyonun üzerinde bir düzeyde oluşturulmaya devam edileceği yönünde daha önce verdiği mesajları bu toplantıda da vurguladı.

Kavcıoğlu, baz senaryolarına göre nisanda enflasyonun zirve yapacağını, sonrasında ise enflasyonda aşağı yönlü

hareket olacağını belirtti. Soru-cevap bölümünde Kavcıoğlu, para politikası ve rezervlere yönelik açıklamalarda da bulundu.

Rezervlerin çeşitlendirilerek güçlendirileceğini ifade eden Kavcıoğlu’nun rezerv politikasının önceki başkan Naci Ağbal tarafından duyurulan Para ve Kur Politikası metnindeki çerçeveye bağlı kalınacağını ifade etmesi önemliydi.

YENİ KREDİ PAKETİ YOLDA

Özetlemek gerekirse, göreve gelir gelmez enflasyon beklentisini kayda değer ölçüde artıran Kavcıoğlu, faiz indirimi konusunda da istediği kadar hızlı hareket edemeyecek gibi gözüküyor. Öte yandan, yüksek faiz ortamının ekonomide yarattığı durgunluğa karşı ise hükümet yeni bir kredi paketini devreye almaya hazırlanıyor.

Medyaya yansıyan bilgilere göre, geçtiğimiz ay açıklanarak takvime bağlanan ekonomi reform paketindeki Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın görev alanına giren başlıklarda yeni bir torba teklif hazırlığına başlanmış.

Söz konusu pakette makro ve küçük ölçekli firmalardan likidite sıkıntısı çekenlere yönelik istihdama kattıkları her bir ilave kişi için KGF kefaletiyle 100 bin TL’lik krediye erişim imkanı sağlanması hedefleniyor.

Kredinin maksimum limiti ilave 5 istihdam ile 500 bin TL olacak. Kredi iki yıl vadeli, ilk altı ayı geri ödemesiz kullandırılacak. Ancak bir kez daha kredi ile büyüme yoluna girecek olan ekonomi, yüksek faiz-yüksek kur-yüksek enflasyon cenderesinden kurtulabilecek mi, hep beraber izleyeceğiz.