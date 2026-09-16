Mağaraya beyaz girip kırmızı çıkan lezzet: Kilosu bin 200 TL'den başlıyor

Divle Obruk Peynirinin en büyük ayırt edici özelliğinin tulumun rengi olduğunu vurgulayan Durna, tüketicileri sahte ürünlere karşı uyararak şunları söyledi:



"Bu mağaranın en önemli özelliklerinden biri de tulumlara kırmızı renk katan bakteridir. Bu bakteri sayesinde hem peynirimizin rayihası değişir hem de peynir burada kendine has özelliğini tam olarak kazanır. Uzmanlar tarafından bu bakterinin dünyanın başka hiçbir yerinde oluşmadığı ve yaklaşık 500 yılda meydana geldiği söyleniyor. Divle Obruk Peynirinin tulumunun dışı mutlaka kırmızıdır. Dışı kırmızı olmayan peynir kesinlikle Divle Obruk Peyniri değildir. Kolaylıkla taklit edilebilecek bir özellik değil ancak insanlar değişik yöntemlerle birtakım sahtekarlıklar yapabiliyor. Biz de bunlara elimizden geldiğince İl Tarım ve Orman Müdürlüğümüz, muhtarlığımız ve üreticilerimizin ihbarları doğrultusunda müdahale etmeye çalışıyoruz"