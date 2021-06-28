Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) açıkladığı verilere göre, 2021 yılı Haziran ayında reel kesim güven endeksi, bir önceki aya göre 2,7 puan artarak 113 seviyesine yükseldi.

Kapasite kullanım oranı da yüzde 76,6’ya çıktı. Haziran ayında reel sektör güven endeksi ve kapasite kullanım oranı yükseliş kaydetti.

TCMB’nin değerlendirmesine göre endeksi oluşturan anket sorularına ait yayılma endeksleri incelendiğinde, gelecek üç aydaki ihracat sipariş miktarı, gelecek üç aydaki üretim hacmi, gelecek 36,54 ile çiftlik binaları (ikamet amaçlı olmayanlar) ve yüzde 32,68 ile bina bakım masrafları oldu.

Buna karşılık, bir önceki yılın aynı ayına göre en az artış gösteren alt gruplar ise sırasıyla yüzde 5,85 ile tohum ve dikim materyali, yüzde 11,09 ile tarımsal ilaçlar ve yüzde 16,10 ile diğer mal ve hizmetler oldu.

Alt gruplar itibarıyla, bir önceki aya göre en fazla artış gösteren diğer alt gruplar ise yüzde 4,29 ile makine bakım masrafları ve yüzde 4,19 ile çiftlik binaları (ikamet amaçlı olmayanlar) oldu.

Buna karşılık, aylık en az artış gösteren alt gruplar ise sırasıyla, yüzde 0,83 ile tarımsal ilaçlar ve yüzde 0,84 ile malzemeler oldu. Bir önceki aya göre azalış gösteren tek alt grup ise yüzde 0,94 ile enerji ve yağlar oldu.

Üç aydaki toplam istihdam, genel gidişat, mevcut toplam sipariş miktarı ve sabit sermaye yatırım harcamasına ilişkin değerlendirmeler endeksi artış yönünde etkiledi.

Mevcut mamul mal stoku ve son üç aydaki toplam sipariş miktarına ilişkin değerlendirmeler endeksi aşağı çeken unsurlar oldu.

Mevsimsellikten arındırılmış reel kesim güven endeksi bir önceki aya göre 2,7 puan artarak 109,8 seviyesinde gerçekleşti. İmalat sanayi genelinde kapasite kullanım oranı da bir önceki aya göre 1,3 puan artarak yüzde 76,6 oldu.