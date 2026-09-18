ABD'de sanayi üretimi Ağustos'ta yatay seyretti

ABD Merkez Bankası (Fed), ağustos ayına ilişkin sanayi üretimi ve kapasite kullanım verilerini açıkladı.

Buna göre, ülkede sanayi üretimi ağustosta bir önceki aya kıyasla değişmedi.

Piyasa beklentisi, sanayi üretiminin bu dönemde yüzde 0,3 artması yönündeydi. Sanayi üretimi temmuzda aylık bazda yüzde 0,2 artmıştı.

Sanayi üretimi ağustosta yıllık bazda ise yüzde 1,4 arttı.

İmalat sanayi üretiminde düşüş

İmalat sanayi üretimi ağustosta aylık bazda yüzde 0,3 geriledi. Piyasa beklentisi, imalat üretiminin söz konusu dönemde yüzde 0,3 artması yönündeydi. İmalat sanayi üretimi, temmuzda yüzde 0,2 yükselmişti.

Ülkede kapasite kullanım oranı da ağustosta değişmeyerek yüzde 76,3 oldu. Söz konusu oran, 1972-2025 dönemindeki uzun dönem ortalamasının 3,1 puan altında kaldı.

Piyasa beklentisi, kapasite kullanım oranının bu dönemde yüzde 76,4 olması yönündeydi.