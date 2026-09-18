ARA
DOLAR
48,75
0,08%
DOLAR
EURO
56,00
-0,08%
EURO
ALTIN
6763,15
0,00%
ALTIN
BIST 100
13821,97
0,49%
BIST 100
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla

Otomotiv devinde fren riski: 183 bin aracını geri çağırıyor

Çinli elektrikli araç üreticisi BYD, fren pedalındaki bileşen hatasından kaynaklanan olası güvenlik risklerini gidermek amacıyla Çin genelinde 183 bin 211 aracını geri çağırıyor.

Edip Üçok
Edip Üçok
Otomotiv devinde fren riski: 183 bin aracını geri çağırıyor

Bloomberg'de yer alan habere göre; Çin Devlet Piyasa Düzenleme Kurumu tarafından yapılan açıklamaya göre geri çağırma işlemi, BYD'nin 2014-2022 yılları arasında üretilen Qin ve Tang serisi modellerini kapsıyor. 

Söz konusu süreçten 142 bin 895 adet Tang serisi (Tang, yeni nesil Tang DM ve Tang EV) ile 2014-2019 yılları arasında üretilmiş 40 bin 316 adet Qin serisi araç etkileniyor.

Yetkililer, belirli bir üretim serisinde kullanılan fren pedalı tampon pedinde malzeme dayanıklılığına bağlı bir kusur tespit edildiğini duyurdu. 

Frenlerde sorun var

Söz konusu parçanın zamanla çatlama veya aşınma nedeniyle yerinden çıkabileceği, aşırı durumlarda ise sürücü frene basmadığı halde fren lambalarının sürekli açık kalmasına yol açabileceği belirtildi. Bu durumun trafikte takip eden araçlar açısından yanıltıcı bir risk oluşturabileceği ifade edildi.

BYD, yetkili servis ağı üzerinden etkilenen tüm araçlardaki kusurlu parçaları ücretsiz olarak yenileriyle değiştirecek.

0
SON HABERLER
EKONOMİST YENİ SAYI
Ekonomist Yeni Sayı
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun.
ABONE OL