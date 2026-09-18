Otomotiv devinde fren riski: 183 bin aracını geri çağırıyor

Bloomberg'de yer alan habere göre; Çin Devlet Piyasa Düzenleme Kurumu tarafından yapılan açıklamaya göre geri çağırma işlemi, BYD'nin 2014-2022 yılları arasında üretilen Qin ve Tang serisi modellerini kapsıyor.

Söz konusu süreçten 142 bin 895 adet Tang serisi (Tang, yeni nesil Tang DM ve Tang EV) ile 2014-2019 yılları arasında üretilmiş 40 bin 316 adet Qin serisi araç etkileniyor.

Yetkililer, belirli bir üretim serisinde kullanılan fren pedalı tampon pedinde malzeme dayanıklılığına bağlı bir kusur tespit edildiğini duyurdu.

Frenlerde sorun var

Söz konusu parçanın zamanla çatlama veya aşınma nedeniyle yerinden çıkabileceği, aşırı durumlarda ise sürücü frene basmadığı halde fren lambalarının sürekli açık kalmasına yol açabileceği belirtildi. Bu durumun trafikte takip eden araçlar açısından yanıltıcı bir risk oluşturabileceği ifade edildi.

BYD, yetkili servis ağı üzerinden etkilenen tüm araçlardaki kusurlu parçaları ücretsiz olarak yenileriyle değiştirecek.